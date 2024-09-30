Köprü, Tünel ve Otoyollarda Garanti Ödemelere Zam Geldi: Salı Gününden İtibaren Geçerli Olacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere yapılan garanti ödemelerinde güncel kur ayarlamasının 1 Ekim tarihi itibariyle geçerli olacağını duyurdu. İşte yeni ücretler...
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere yapılan garanti ödemelerinde güncel kur ayarlaması yapıldığını açıkladı. Yavuzyılmaz, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren Osmangazi, Çanakkale, Avrasya ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile tünelleri için zamlı garanti tutarlarının uygulanacağını belirtti.
HER ARAÇ İÇİN BİN 315 TL ÖDENECEK
Yavuzyılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AK Parti, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan projelerle ilgili garanti ödemelerine güncel kur ayarlaması yaptı. Örneğin, Osmangazi Köprüsü’nde araç geçiş ücreti 555 TL olarak kalırken, Hazinenin şirkete garanti ettiği geçiş ücreti 1.870 TL'ye yükselecek. Böylece Hazine, köprüden geçen her araç için 1.315 TL’lik bir fark ödeyecek." dedi.
GARANTİ EDİLEN GEÇİŞ ÜCRETİ 760 TL
Çanakkale Köprüsü için de benzer bir durumun söz konusu olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, burada araç geçiş ücretinin 585 TL olarak kalacağını, ancak garanti edilen geçiş ücretinin 760 TL’ye yükseleceğini aktardı. Hazine, bu köprüden geçen her araç için 175 TL fark ödeyecek.
TÜNELDEN GEÇEN HER ARAÇ İÇİN 134 TL FARK ÖDENECEK
Avrasya Tüneli’nde geçen araç ücretinin 156 TL olarak kalacağını belirten Yavuzyılmaz, Hazine'nin garanti ettiği geçiş ücretinin ise 238 TL'ye çıkacağını ifade etti. Bu durumda Hazine, tünelden geçen her araç için 82 TL fark ödemek durumunda kalacak.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde de araç geçiş ücreti 70 TL olarak sabit kalacak, ancak garanti edilen geçiş ücreti 204 TL’ye yükselecek ve Hazine, burada da her araç için 134 TL fark ödeyecek.
GÜNLÜK ARAÇ GEÇİŞİ OLMAZSA HAZİNE ÖDEYECEK
Yavuzyılmaz, ayrıca bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları sağlanamazsa, Hazine’nin eksik kalan her araç için Osmangazi Köprüsü’nde 1.870 TL, Çanakkale Köprüsü’nde 760 TL, Avrasya Tüneli’nde 238 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 204 TL ödeme yapacağını vurguladı.