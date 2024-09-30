Köprü, Tünel ve Otoyollarda Garanti Ödemelere Zam Geldi: Salı Gününden İtibaren Geçerli Olacak

GARANTİ EDİLEN GEÇİŞ ÜCRETİ 760 TL

Çanakkale Köprüsü için de benzer bir durumun söz konusu olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, burada araç geçiş ücretinin 585 TL olarak kalacağını, ancak garanti edilen geçiş ücretinin 760 TL’ye yükseleceğini aktardı. Hazine, bu köprüden geçen her araç için 175 TL fark ödeyecek.