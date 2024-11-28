Köprü Devi İflas Etti: Açık Artırmaya Çıkarılıyor! Varlıkları Saymakla Bitmiyor
Dünya genelinde 2 binin üzerinde köprü inşa etmiş olan köklü firma, iflas bayrağını çekti. Şirket, şimdi de açık artırma yoluyla satışa çıkarılıyor. Satışa çıkan varlıklar ve şirket değeri dudak uçuklattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelinde 2 binden fazla köprü inşasına imza atan Sırbistan’ın köklü inşaat şirketi Mostogradnja, açık artırmayla satışa çıkıyor. Şirketin satış başlangıç fiyatı 10.1 milyon euro olarak belirlendi.
TARİH BELLİ OLDU
Sırbistan İflas Denetim Ajansı’nın yaptığı açıklamaya göre, açık artırmaya katılmak isteyenlerin öncelikle 12.820 euro karşılığında katılım belgelerini satın almaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahiplerinin 4.051.000 euro tutarında teminat yatırmaları şart koşuluyor. Açık artırma, 25 Aralık tarihinde gerçekleşecek.
ŞİRKETİN VARLIKLARI DUDAK UÇUKLATTI
Satış kapsamında sunulan varlıklar ise oldukça dikkat çekici:
Belgrad’da bulunan bir ofis binası,
Büyük bir sanayi kompleksi,
12 hektarlık geniş bir arazi,
Motorlu araçlar, inşaat makineleri ve elektrikli ekipmanlar.
Bu varlıklar, özellikle inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların ilgisini çekti.
MOSTOGRADNJA’NIN KÖKLÜ TARİHİ
Bir dönem eski Yugoslavya’nın en büyük inşaat şirketlerinden biri olarak tanınan Mostogradnja, köprü inşaatı konusunda uzmanlaşmıştı. Şirket, Tuna Nehri üzerinde 12, Sava Nehri üzerinde ise 16 köprü inşa ederek büyük bir başarıya imza atmıştı. Ancak 2021 yılında iflas eden şirket, faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.
SORU İŞARETLERİNİ BERABERİNDE GETİRDİ
Mostogradnja’nın bazı varlıklarının, yerel medya raporlarına göre, Millenium Team adlı Sırp inşaat şirketinin bir alt kuruluşu olan Mostogradnja Ing tarafından kiralandığı belirtiliyor. Bu durum, şirket varlıklarının gelecekteki kullanımına ilişkin çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
Mostogradnja’nın açık artırması, sadece inşaat sektörü için değil, Sırbistan’ın ekonomik yapısı ve yatırımcıların ilgisi açısından da büyük önem taşıyor. 25 Aralık’ta gerçekleşecek bu satış, hem şirketin mirasını hem de sektörün geleceğini şekillendirebilir.