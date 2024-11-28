Köprü Devi İflas Etti: Açık Artırmaya Çıkarılıyor! Varlıkları Saymakla Bitmiyor

MOSTOGRADNJA’NIN KÖKLÜ TARİHİ

Bir dönem eski Yugoslavya’nın en büyük inşaat şirketlerinden biri olarak tanınan Mostogradnja, köprü inşaatı konusunda uzmanlaşmıştı. Şirket, Tuna Nehri üzerinde 12, Sava Nehri üzerinde ise 16 köprü inşa ederek büyük bir başarıya imza atmıştı. Ancak 2021 yılında iflas eden şirket, faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

SORU İŞARETLERİNİ BERABERİNDE GETİRDİ

Mostogradnja’nın bazı varlıklarının, yerel medya raporlarına göre, Millenium Team adlı Sırp inşaat şirketinin bir alt kuruluşu olan Mostogradnja Ing tarafından kiralandığı belirtiliyor. Bu durum, şirket varlıklarının gelecekteki kullanımına ilişkin çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Mostogradnja’nın açık artırması, sadece inşaat sektörü için değil, Sırbistan’ın ekonomik yapısı ve yatırımcıların ilgisi açısından da büyük önem taşıyor. 25 Aralık’ta gerçekleşecek bu satış, hem şirketin mirasını hem de sektörün geleceğini şekillendirebilir.