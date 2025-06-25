Konya’nın Önde Gelen Tarım Makine Üreticisi Konkordato İlan Etti! Türkiye'nin 81 İline Üretim Yapıyordu
Konya merkezli tarım makineleri üreticisi Lukas Makine, ekonomik zorluklara dayanamayarak konkordato başvurusunda bulundu. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yapan firma, Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla 3 ay süreyle geçici mühlet aldı. Karar, 17 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
2002 yılında kurulan ve "yüzde yüz yerli üretim" sloganıyla faaliyet gösteren Lukas Makine, son dönemde yükselen ham madde fiyatları ve tedarik sıkıntıları nedeniyle mali darboğaza girdi. 10 bin metrekarelik tesiste ISO ve CE belgeli tarım makineleri üreten firma, iç pazarın yanı sıra ihracatta da önemli bir paya sahipti.
UZMAN KADROSUYLA MODERN TARIMA KATKI SAĞLIYORDU
Yaklaşık 70 kişilik teknik ekiple çalışan Lukas Makine, modern tarım teknolojilerine uygun çözümler üreterek verimlilik odaklı bir üretim modeli benimsiyordu. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, şirketin sürdürülebilirliğini tehdit etti.
KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI, ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK SÜRE
Mahkeme, konkordato sürecini denetlemek üzere Mali Müşavir Abdulkadir Çetin’i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi doğrultusunda, alacaklılar ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz dilekçesi sunarak konkordato sürecine ilişkin görüşlerini mahkemeye bildirebilecek.
SEKTÖRDEKİ KRİZİN YENİ GÖSTERGESİ
Lukas Makine’nin konkordato başvurusu, tarım makineleri sektöründe yaşanan maliyet baskısı ve kur dalgalanmalarının ne denli derinleştiğini gözler önüne serdi. Uzmanlar, artan maliyetlerin ve ekonomik belirsizliğin yalnızca küçük ve orta ölçekli değil, ihracat yapan firmaları da olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.