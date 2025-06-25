Konya’nın Önde Gelen Tarım Makine Üreticisi Konkordato İlan Etti! Türkiye'nin 81 İline Üretim Yapıyordu

2002 yılında kurulan ve "yüzde yüz yerli üretim" sloganıyla faaliyet gösteren Lukas Makine, son dönemde yükselen ham madde fiyatları ve tedarik sıkıntıları nedeniyle mali darboğaza girdi. 10 bin metrekarelik tesiste ISO ve CE belgeli tarım makineleri üreten firma, iç pazarın yanı sıra ihracatta da önemli bir paya sahipti.