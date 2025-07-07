Konya'nın Lider Markası Doğan Çanta Konkordato İlan Etti
Türkiye’de pandeminin ardından derinleşen ekonomik kriz, köklü perakende firmalarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak Konya merkezli Doğan Çanta, mali darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla mahkemeden geçici mühlet aldığı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Talipsan Mağazacılık Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Doğan Çanta, yalnızca Konya’da değil, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Trabzon gibi şehirlerde de mağazalara sahipti. Toplamda 19 şubesi bulunan marka, özellikle taksitli alışveriş imkânları sayesinde öğrenci, ev hanımı ve dar gelirli kesimin tercih ettiği bir alışveriş noktası haline gelmişti.
TAKSİTLİ SİSTEM MALİ YÜKÜ ARTIRDI
Firma yetkilileri, yaşanan finansal sıkıntının temel nedeninin uzun yıllardır uyguladıkları taksitli satış modeli olduğunu belirtti. Kefilsiz, düşük taksitli alışveriş seçeneği sunan şirket, yüksek faiz oranları ve artan maliyetler karşısında nakit akışında sorun yaşamaya başladı. Finansal yükün daha da büyümemesi adına alınan konkordato kararıyla şirketin toparlanması hedefleniyor.
SOSYAL MEDYADA DESTEK KAMPANYASI BAŞLADI
Doğan Çanta’nın konkordato başvurusunun duyulmasının ardından, şehir halkı markaya sahip çıktı. Sosyal medya üzerinden başlatılan destek kampanyasında binlerce kişi, “Bu bizim markamız” etiketiyle paylaşımlar yaparak alışveriş çağrısı yaptı. Konya’daki DGN mağazalarına yönelen tüketiciler, indirimli ürünlerden satın alarak stokların tükenmesine katkı sundu.
“BU SÜRECİ ATLATACAK GÜCE SAHİBİZ”
Şirket yönetimi yaptığı açıklamada, mevcut varlık yapısı ve öz kaynaklarıyla zor dönemin üstesinden gelebileceklerini belirtti. Sektör uzmanları da markanın güçlü mali altyapısına dikkat çekerek, borçların yeniden yapılandırılmasıyla birlikte Doğan Çanta’nın yeniden büyüme sürecine gireceğini öngörüyor.