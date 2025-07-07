Konya'nın Lider Markası Doğan Çanta Konkordato İlan Etti

Talipsan Mağazacılık Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Doğan Çanta, yalnızca Konya’da değil, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Trabzon gibi şehirlerde de mağazalara sahipti. Toplamda 19 şubesi bulunan marka, özellikle taksitli alışveriş imkânları sayesinde öğrenci, ev hanımı ve dar gelirli kesimin tercih ettiği bir alışveriş noktası haline gelmişti.