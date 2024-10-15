Konyalı Sanayicilere Otomativ Sektöründe Fırsat

Konferansın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın otomotiv sektöründeki güçlü konumuna dikkat çekerek, sektördeki küresel dönüşüme ayak uydurmanın önemine vurgu yaptı ve bu dönüşümün Konya sanayisi için yeni bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.



Konya Sanayi Odası tarafından, 2010 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) Konferansı’nın 7.’si ‘Otomotiv Sektöründe Yeni Trendler, Dönüşüm ve Etkileri’ ana temasıyla gerçekleştirildi. İki oturumda gerçekleştirilen konferansta, otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, sektörün geleceğini, yeni trendleri ve sanayicilerin alması gereken aksiyonları paylaştı.



Konferansın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, sanayide yükselen şehir Konya’nın, otomotiv sektöründe öne çıkan iller arasında yer aldığını söyledi. Otomotiv sektörünün Konya sanayisinin nüvesini oluşturan en köklü sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükeğen, “50 yıl önce ustalarımızın araç tamiri yaptığı sektörde, bugün güçlü bir üretici konumuna geldik. Marmara Havzasından sonra, otomotiv sektörünün en güçlü olduğu şehirlerin başındayız. 530’a yakın firmamızın üretim yaptığı otomotiv sektörü, şehrimizde 23 bin 700 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Konya otomotiv sektörümüzün, OEM-ana sanayi ile çalışma disiplini de her geçen gün gelişiyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 808 milyon dolar ihracat yapan Konyalı otomotivcilerimiz, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 663 milyon dolarlık ihracatla, Konya ihracatında lider konuma yükseldi. Konya olarak otomotiv endüstrisinde Türkiye’nin 7. büyük ihracatçısıyız” dedi.



“OTOMOTIVDEKI DÖNÜŞÜM, KONYA SANAYISI IÇIN YENI FIRSATLAR OLUŞTURABILIR”



Otomotiv sektörünün global ölçekte büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret eden Başkan Büyükeğen, endüstri 4.0 ve dijitalleşme süreçlerinin sektörde köklü değişimlere yol açtığını belirtti. Konyalı sanayicilerin bu dönüşüm sürecinin dışında kalmaması gerektiğini ve yatırımlarını bu yönde artırmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükeğen, şöyle devam etti: “Bugün artık yollarda sıkça gördüğümüz elektrikli araçlarda; içten yanmalı motor, debriyaj, vites kutusu, dişli kutusu, diferansiyel, egzoz sistemi gibi yüzlerce parça bulunmuyor. Konya’mızın, sektördeki bu dönüşüme ayak uydurması, yatırımlarını pazarın bu tür yeni ihtiyaçlarına uygun yapması hayati önem arz ediyor. Bu dönüşümü, sektör sanayicilerimiz bir risk olarak değil, yeni bir fırsat olarak değerlendirmeli. Yeni teknolojilere uyum sağlayabilen firmalarımız, küresel pazardaki gücünü koruyabilecekken, değişim sürecinin dışında kalan firmalarımızın rekabet gücü maalesef zayıflayacak. Dolayısıyla sanayicilerimizin, bir yandan geleneksel teknolojilerle üretimlerini devam ettirirken, diğer yandan da bu yeni trendlere uyum sağlamak için gerekli teknolojik yatırımları yapması kaçınılmaz hale geldi. Ben sektörde büyük başarılara imza atan Konyalı sanayicilerimizin küresel trendlere hızla uyum sağlayacağına, geleceğin otomotiv dünyasında da kendisine güçlü bir yer bulacağına inanıyorum. Bu kapsamda OSEG Konferansımız da inşallah, sektör sanayicilerimize yol gösterici olacaktır.”



OTOMOTIV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞI VE TRENDLERI IKI FARKLI OTURUMDA ELE ALINDI



7. OSEG Konferansı’nın ilk oturumu ‘Gelenekten Geleceğe Elektrikli Araçlar’ teması ile gerçekleştirildi. Genmot Genel Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aşar’ın moderatörlüğünde başlayan panelde, Anadolu Isuzu Elektrik Elektronik Sistemler Direktörü Birkan Atlamaz, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Akdemir, Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği OSS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Çilek, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Sektörel Araştırmalar Yöneticisi Dilara Ay Erişen panelde sunumlarını gerçekleştirdi.



Nişantaşı Üniversitesi Makine ve Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Korkmaz’ın Moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Otomotiv Sektöründe İkiz Dönüşüm ve Etkileri’ başlıklı ikinci oturumda da, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Otokar Strateji Geliştirme Direktörü Cenk Evren Kükrer, Contract Group Companies Genel Müdürü Evren Belenlioğlu ve Mentoro Danışmanlık Kurucu Ortağı Şahin Tulga sektördeki dönüşüm sürecini ve bunun etkilerini paylaştı.

Kaynak: İHA