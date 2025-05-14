Konyalı Otomotiv Devi Büyük Çıkmazda! Alacaklılar Kapılara Dayandı, Firmanın 90 Günü Kaldı

Ülke genelinde devam eden ekonomik dalgalanmalar, özellikle üretim odaklı işletmeleri ciddi şekilde zorluyor. Satışlarını sürdüren pek çok firma ise tahsilat problemleri nedeniyle nakit akışında aksaklıklar yaşıyor. Bu durum borçların ödenememesine ve zincirleme bir mali krize yol açıyor. Çıkış yolu arayan firmalar için konkordato süreci, iflastan önceki son çözüm olarak öne çıkıyor.