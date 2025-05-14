Konyalı Otomotiv Devi Büyük Çıkmazda! Alacaklılar Kapılara Dayandı, Firmanın 90 Günü Kaldı
Konya'nın sanayi dünyasında faaliyet gösteren köklü otomotiv firmalarından biri, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Ticaret dünyasında yankı uyandıran söz konusu gelişme, sektördeki daralmanın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: Merhaba Haber
Ülke genelinde devam eden ekonomik dalgalanmalar, özellikle üretim odaklı işletmeleri ciddi şekilde zorluyor. Satışlarını sürdüren pek çok firma ise tahsilat problemleri nedeniyle nakit akışında aksaklıklar yaşıyor. Bu durum borçların ödenememesine ve zincirleme bir mali krize yol açıyor. Çıkış yolu arayan firmalar için konkordato süreci, iflastan önceki son çözüm olarak öne çıkıyor.
KONKORDATOLARDA BÜYÜK ARTIŞ
Son dönemlerde konkordato başvurusunda bulunan firma sayısında dikkat çeken bir artış yaşandı. Borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürmeyi başaran firmalar olduğu gibi, bu süreci tamamlayamayıp iflasa sürüklenenler de az değil. Bu kapsamda Konya’da konkordato sürecine giren işletmelere bir yenisi daha eklendi.
OSMANLI OTOMOTİV'E 3 AY GEÇİCİ KORUMA
Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin duyurusuna göre, merkez ofisi Konya’da bulunan Osmanlı Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, 6 Mayıs 2025 tarihli ara kararla birlikte şirket hakkında aynı günden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet tanınmasına ve şirketin mal varlıklarının korunması amacıyla ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmetti. Bu süreçte konkordato sürecini denetlemekle görevli olarak Mustafa Şarlak geçici konkordato komiseri olarak atandı.
ALACAKLILAR İÇİN KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI
İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereği, konkordato kararı ilan edildikten sonra şirket alacaklıları, 7 gün içinde yazılı bir dilekçeyle mahkemeye başvurarak bu karara itiraz etme hakkına sahip. Alacaklılar, konkordato sürecinin gereksiz ya da haksız olduğunu iddia ediyorlarsa, bu durumu belgelerle destekleyerek mahkemeye sunabilecek ve konkordato talebinin reddini talep edebilecekler.