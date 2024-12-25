Konyalı Dev İflas Bayrağını Çekti! Sektörün Lideriydi: Konkordato Süreci Sonuçsuz Kaldı

KONKORDATO SÜRECİ SONUÇSUZ KALDI

Daha önce konkordato mühleti verilen şirket, ara kararların ardından mahkeme kararıyla iflasını duyurdu. Şirketin, ekonomik krizin etkilerine karşı direnemediği ve borçlarını ödeyemez duruma geldiği belirtiliyor.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE ALARM ZİLLERİ

Konya ve Türkiye genelinde artan iflas vakaları, ekonomik krizin sanayi sektörüne olan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu tür iflasların bölgesel ekonomilere ve iş gücüne olumsuz yansımaları olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.