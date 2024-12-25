Konyalı Dev İflas Bayrağını Çekti! Sektörün Lideriydi: Konkordato Süreci Sonuçsuz Kaldı
Türkiye genelinde ekonomik zorluklar nedeniyle iflas ve konkordato ilanları artış gösterirken, bu durumun etkisi son olarak Konyalı dev lazer firmasında yaşandı. Lazer kesim sektöründe önemli bir yere sahip olan firma, iflas kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sanayide azalan arz ve talep, firmaları borç döngüsünde zorlamaya devam ediyor. Özellikle son dönemde konkordato ilanları dikkat çekerken, bu yöntemle finansal sorunlarını aşamayan firmalar iflas kararıyla karşı karşıya kalıyor.
SEKTÖRÜN LİDERİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ
Konya’da 2006 yılında kurulan ve lazer kesim alanında faaliyet gösteren Konlazer Makina İnşaat Gıda Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına karar verildi.
Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararla, daha önce konkordato süreci başlatılan firmanın iflası resmen ilan edildi.
KONKORDATO SÜRECİ SONUÇSUZ KALDI
Daha önce konkordato mühleti verilen şirket, ara kararların ardından mahkeme kararıyla iflasını duyurdu. Şirketin, ekonomik krizin etkilerine karşı direnemediği ve borçlarını ödeyemez duruma geldiği belirtiliyor.
SANAYİ SEKTÖRÜNDE ALARM ZİLLERİ
Konya ve Türkiye genelinde artan iflas vakaları, ekonomik krizin sanayi sektörüne olan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu tür iflasların bölgesel ekonomilere ve iş gücüne olumsuz yansımaları olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
MAHKEME KARARI AÇIKLADI
Mahkeme kararını şu şekilde duyurdu:
Davacı Konlazer Makina İnşaat Gıda Metal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Mersis No: 0576**** - Selçuk VD. 576**** -Konya Ticaret Sicili No: 31****) tarafından açılan Konkordato davasının mahkememizde yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince; Mahkememiz 18/12/2024 tarihli duruşma zaptı ile;
1- 2004 s. İİK.nin 288/1 yollamasıyla, 2004 s. İİK'nin 292/1-b maddesi gereğince, davacı Konlazer Makina İnşaat Gıda Metal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi -(Mersis No : 05760**** - Selçuk VD. 576**** -Konya Ticaret Sicili No : 31****)'nin konkordato davasının reddine,
2- Mahkememizin 01/10/2024 tarihli ara kararı ile verilen geçici mühletin, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal kaldırılmasına,
3- Mahkememizin 01/10/2024 tarihli ara kararı ile verilen bütün ihtiyati tedbirlerin ve konkordato şerhlerinin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal kaldırılmasına,
4- Konlazer Makina İnşaat Gıda Metal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi -(Mersis No : 0576**** - Selçuk VD. 5760**** -Konya Ticaret Sicili No: 319****)'nin iflasına, 18/12/2024 günü saat 14:41 itibariyle iflasının açılmasına,
5- Geçici konkordato komiseri Abdulkadir Çetin'in görevinin bugün (18/12/2024 tarihi) itibariyle son bulmasına karar verildiği, karar gereğince Konya 1.İcra Müdürlüğü'nün 2024/6 İflas sayılı iflas masasının oluşturulduğu hususlarında karar verildiği ilan olunur.