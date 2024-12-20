Konyalı Dev Firmayı İflas Teğet Geçti: 7 Ülkeye İhracatı Başladı

Konya'da faaliyet gösteren ve geçtiğimiz dönemde ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan eden Suğla Su Ürünleri Taşımacılık, Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden iyi haber geldi. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato sürecini resmi olarak sonlandırdı.

7 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

2006 yılında Seydişehir'de kurulan fabrika, Beyşehir Gölü ve Suğla Gölü'nden temin ettiği balıkları işleyerek, hem iç piyasaya hem de yurt dışına satış yapıyor. Kanada ve Hollanda dahil olmak üzere 7 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, ekonomik sıkıntılarla karşılaşmış ve kısa bir süre önce konkordato ilan etmişti. Bu süreçte, mahkeme şirkete ek süre tanıyarak, mali yapısını yeniden düzenlemesi için zaman vermişti.