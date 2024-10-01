Konya'da Metrekaresi 9 Dolardan Satılık Ada: Duyan Koşa Koşa Geliyor! Bir Emsali Daha Yok
Konya'da, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde yer alan 550 bin metrekarelik Çeçen Adası, metrekaresi 9 dolar fiyatla satışa çıkarıldı. Adanın fiyatı yaklaşık 165 milyon lira olarak belirlendi.
Kaynak: AA
Miras yoluyla sahibine intikal eden Çeçen Adası, gayrimenkul piyasasında büyük ilgi gördü. Adayı satışa çıkaran sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaşarak adayı yatırımcılara sundu. Metrekaresi 9 dolardan satışa sunulan ada, özellikle yatırımcıların dikkatini çekti. Bölgeye gelen birçok kişinin, arazide incelemeler yaptığı ve yatırım olanaklarını değerlendirdiği belirtiliyor.
YOĞUN TALEP VAR
Gölkaşı Mahallesi muhtarı Ali Navruz, bölgedeki adaların sadece Çeçen Adası ile sınırlı olmadığını ve diğer adaların da ilgi çektiğini söyledi. Yatırımcıların doğal güzelliklere sahip bu bölgeye büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Navruz, adada tarım ve hayvancılık yapılabileceğini belirtti.
Bazı adalarda tarım ve hayvancılık yapıldığını anlatan Navruz şu ifadeleri kullandı:
"Çeçen Adası satılığa çıkarıldı. Bedeli 165 milyon lira civarında belirlenmiş. Toplamda 550 dönüm büyüklüğünde. Bu adada, hayvancılık ve tarım yapılıyor. Şimdi satılacak. Tek tapu olduğunu biliyorum. Geçenlerde gelenler oldu, galiba anlaşamadılar."
Navruz, adaya kendi imkanlarıyla yaptıkları 10 tona kadar yük kaldırma kapasitesi olan sal ve tekneyle erişilebildiğini kaydetti.
"KENTTE BÖYLE BİR YER YOK"
Adanın satışını üstlenen gayrimenkul şirketinin sahibi Samet Ok da şu şekilde konuştu:
"Konya'da ada satışı yapmak heyecan uyandırıyor. Kentte böyle bir yer yok. Tek satılık ada burası. Kuzeyden güneye 2 kilometre, doğudan batıya olan bölümü de 400 metreye kadar ulaşıyor. Doğal güzelliği olan bir yer. Çok talep var. Metrekare fiyatı 9 ABD doları olarak belirlendi. Müşterilerimizi bekliyoruz"