Konya'da Metrekaresi 9 Dolardan Satılık Ada: Duyan Koşa Koşa Geliyor! Bir Emsali Daha Yok

Bazı adalarda tarım ve hayvancılık yapıldığını anlatan Navruz şu ifadeleri kullandı:

"Çeçen Adası satılığa çıkarıldı. Bedeli 165 milyon lira civarında belirlenmiş. Toplamda 550 dönüm büyüklüğünde. Bu adada, hayvancılık ve tarım yapılıyor. Şimdi satılacak. Tek tapu olduğunu biliyorum. Geçenlerde gelenler oldu, galiba anlaşamadılar."

Navruz, adaya kendi imkanlarıyla yaptıkları 10 tona kadar yük kaldırma kapasitesi olan sal ve tekneyle erişilebildiğini kaydetti.