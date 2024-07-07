Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Konya merkezli dev yumurta firması Baranoklar Tavukçuluk Gıda Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi iflas eden şirketler arasına dahil oldu.
Pandemi sonrasında birçok şirketten iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de yaşanan derin ekonomik kriz nedeniyle seri iflaslar yaşanıyor. Sanayi Gazetesi tarafından aktarılan habere göre; Konya merkezli yumurta devi iflas etti. Dev şirket 51 yıldır faaliyet yürütüyordu.
KONYA'DA İFLASLAR ARTIYOR
Son dönemde iflas haberlerinin en çok arttığı iller de belli oldu. O iller arasında ''İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Konya'' ilk sıralarda yer alıyor.
İFLAS EDEN YUMURTA DEVİYLE İLGİLİ DETAYLAR