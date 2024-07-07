Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti

Pandemi sonrasında birçok şirketten iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de yaşanan derin ekonomik kriz nedeniyle seri iflaslar yaşanıyor. Sanayi Gazetesi tarafından aktarılan habere göre; Konya merkezli yumurta devi iflas etti. Dev şirket 51 yıldır faaliyet yürütüyordu.

KONYA'DA İFLASLAR ARTIYOR

Son dönemde iflas haberlerinin en çok arttığı iller de belli oldu. O iller arasında ''İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Konya'' ilk sıralarda yer alıyor.

İFLAS EDEN YUMURTA DEVİYLE İLGİLİ DETAYLAR