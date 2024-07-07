Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti

Konya merkezli dev yumurta firması Baranoklar Tavukçuluk Gıda Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi iflas eden şirketler arasına dahil oldu.

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Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti - Resim: 1

Pandemi sonrasında birçok şirketten iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de yaşanan derin ekonomik kriz nedeniyle seri iflaslar yaşanıyor. Sanayi Gazetesi tarafından aktarılan habere göre; Konya merkezli yumurta devi iflas etti. Dev şirket 51 yıldır faaliyet yürütüyordu.

KONYA'DA İFLASLAR ARTIYOR

Son dönemde iflas haberlerinin en çok arttığı iller de belli oldu. O iller arasında ''İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Konya'' ilk sıralarda yer alıyor.

İFLAS EDEN YUMURTA DEVİYLE İLGİLİ DETAYLAR

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