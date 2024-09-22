Konutuna Bunu Yapan Yandı 100 Bin Lira Cezası Var! Ev Sahipleri Dikkat
Ticaret Bakanlığı, konut fiyatlarında fahiş artış yapan bir emlak işletmesine 100 bin lira idari para cezası verdi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konut fiyatlarındaki denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini ve fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gürcan, Ziraat Bankası tarafından konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına dair haberlerin ardından, bir ilandaki konut fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya çıkarıldığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemede, fiyat artışını yapan emlak işletmesinin tespit edildiğini ve işletmeye 100 bin lira ceza uygulandığını belirtti.
Bakanlık yetkilileri, konut piyasasında yaşanan fırsatçılığın engellenmesi için denetimlerin süreceğini ve fahiş fiyat artışlarına karşı caydırıcı önlemler alınacağını ifade etti. Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak konut sektöründe fırsatçılığa asla göz yummayacağız" diyerek, vatandaşları bu tür durumlar karşısında duyarlı olmaya çağırdı.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, X hesabından şu açıklamada bulundu:
Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir.
Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilmiş olup Adana ilinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.