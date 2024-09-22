Konutuna Bunu Yapan Yandı 100 Bin Lira Cezası Var! Ev Sahipleri Dikkat

Gürcan, Ziraat Bankası tarafından konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına dair haberlerin ardından, bir ilandaki konut fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya çıkarıldığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemede, fiyat artışını yapan emlak işletmesinin tespit edildiğini ve işletmeye 100 bin lira ceza uygulandığını belirtti.