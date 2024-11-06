Konutta Yeni Dönem: Konut Kredisinde Geri Ödeme Oranları Sil Baştan!

1 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEME DETAYLARI

Halkbank: Yüzde 3,40 faiz oranıyla 1 milyon TL’lik konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 34 bin 626 TL taksit ödeyecek. Toplam geri ödeme miktarı ise 4 milyon 173 bin 883 TL olacak.

Akbank: Yüzde 2,89 faiz oranıyla sunulan bu kredi için aylık taksit tutarı 29 bin 878 TL, toplam geri ödeme ise 3 milyon 605 bin 044 TL olarak belirlenmiş durumda.

Garanti BBVA: Yüzde 3,03 faiz oranıyla aylık 31 bin 167 TL taksit ödemesi ile 1 milyon TL kredi için toplamda 3 milyon 759 bin 842 TL geri ödeme yapılacak.

Ziraat Bankası: Yüzde 3,09 faiz oranına göre aylık ödeme tutarı 31 bin 723 TL iken, toplam geri ödeme miktarı ise 3 milyon 819 bin 131 TL olarak belirlendi.