Konutta Yeni Dönem: Konut Kredisinde Geri Ödeme Oranları Sil Baştan!
Ev sahibi olmayı planlayanlar için konut kredileri, bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1 milyon TL tutarında konut kredisi almak isteyen vatandaşlar, bankaların farklı faiz oranlarına ve ödeme planlarına göre seçenekleri değerlendirmek için bankaların oranlarını araştırmaya devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları sonrasında, bankalar konut kredisi faiz oranlarını yeniden güncelledi.
Bankaların yaptığı konut kredisinin geri ödeme oranlarına ilişkin güncellemede, Halkbank, Akbank, Garanti BBVA ve Ziraat Bankası gibi bankalar çeşitli oranlar ve ödeme planlarıyla öne çıkıyor.
1 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEME DETAYLARI
Halkbank: Yüzde 3,40 faiz oranıyla 1 milyon TL’lik konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 34 bin 626 TL taksit ödeyecek. Toplam geri ödeme miktarı ise 4 milyon 173 bin 883 TL olacak.
Akbank: Yüzde 2,89 faiz oranıyla sunulan bu kredi için aylık taksit tutarı 29 bin 878 TL, toplam geri ödeme ise 3 milyon 605 bin 044 TL olarak belirlenmiş durumda.
Garanti BBVA: Yüzde 3,03 faiz oranıyla aylık 31 bin 167 TL taksit ödemesi ile 1 milyon TL kredi için toplamda 3 milyon 759 bin 842 TL geri ödeme yapılacak.
Ziraat Bankası: Yüzde 3,09 faiz oranına göre aylık ödeme tutarı 31 bin 723 TL iken, toplam geri ödeme miktarı ise 3 milyon 819 bin 131 TL olarak belirlendi.