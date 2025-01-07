Konutta Tufan Koptu! O İllerden Ev Alanlar Yaşadı, Satanlar Paraya Para Demedi

En çok satış 357 bin 873 adetle İstanbul’da gerçekleşirken, Türkiye genelindeki tapu işlemleri ve tapu harcı gelirlerinde de dikkat çekici bir artış yaşandı.

2024’te gayrimenkul satışlarından elde edilen tapu harcı geliri 91 milyar 595 milyon lirayı aşarken, diğer işlemlerle birlikte toplam tapu harcı geliri 96 milyar 133 milyon lirayı geçti. Bu, bir önceki yıla göre %60’lık bir artışı temsil ediyor.

En yüksek tapu harcı geliri, 16 milyar 13 milyon lirayla aralık ayında elde edilirken, en düşük gelir 5 milyar 199 milyon lirayla ocak ayında kaydedildi.