Konutta Tufan Koptu! O İllerden Ev Alanlar Yaşadı, Satanlar Paraya Para Demedi

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Türkiye genelinde 2024 yılında satılan gayrimenkul sayısı, bir önceki yıla göre %3,9 artışla 3 milyon 65 bin 872’ye ulaştı.
Kaynak: AA
En çok satış 357 bin 873 adetle İstanbul’da gerçekleşirken, Türkiye genelindeki tapu işlemleri ve tapu harcı gelirlerinde de dikkat çekici bir artış yaşandı.
2024’te gayrimenkul satışlarından elde edilen tapu harcı geliri 91 milyar 595 milyon lirayı aşarken, diğer işlemlerle birlikte toplam tapu harcı geliri 96 milyar 133 milyon lirayı geçti. Bu, bir önceki yıla göre %60’lık bir artışı temsil ediyor.
En yüksek tapu harcı geliri, 16 milyar 13 milyon lirayla aralık ayında elde edilirken, en düşük gelir 5 milyar 199 milyon lirayla ocak ayında kaydedildi.
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN ŞEHİRLER
2024 yılında en çok gayrimenkul satışı yapılan şehirler sıralamasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’da 357 bin 873 gayrimenkul satışı yapılırken, Ankara’da 209 bin 244, İzmir’de ise 144 bin 183 satış gerçekleşti. Tapu işlemlerinden elde edilen gelirde de İstanbul, 27,5 milyar lirayla lider oldu. Ankara’da bu rakam 9,8 milyar lira, İzmir’de ise 6,5 milyar lira olarak kaydedildi.
2024 TAPU İŞLEMLERİ DETAYLARI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde geçen yıl tapu dairelerinde yapılan işlem sayısı 18 milyon 726 bin 979 olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023 yılına göre artış gösterdi.
Gerçekleştirilen işlemler arasında:
-Gayrimenkul satışları: 3 milyon 65 bin 872
-İpotek işlemleri: 1 milyon 354 bin 35
-İntikal işlemleri: 477 bin 974
-Düzeltme işlemleri: 110 bin 238
-Kamulaştırma işlemleri: 70 bin 719
-Ayırma işlemleri: 55 bin 556
Diğer işlemler arasında taksim, bağış, birleştirme, trampa ve ölünceye kadar bakma akdi gibi işlemler yer aldı.
YILLIK SATIŞ VERİLERİ AÇIKLANDI
Son yıllardaki gayrimenkul satışları ise şu şekilde sıralandı:
-2024: 3 milyon 65 bin 872
-2023: 2 milyon 949 bin 437
-2022: 3 milyon 234 bin 200
-2021: 3 milyon 20 bin 225
-2020: 2 milyon 754 bin 550