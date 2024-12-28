Konutta Rüzgar Tersine Döndü: Büyük Düşüş Olacak

DAHA DA DÜŞECEK

Reyhanlı’da yaşanan bu gelişmeler, bölgedeki konut piyasasının yeniden şekillenmesine neden oluyor. Uzmanlar, Suriyelilerin dönüş sürecinin devam etmesiyle birlikte kira ve satılık ev fiyatlarının daha da düşebileceğini öngörüyor. Deprem sonrası hızla artan fiyatların dengelenmesi, bölgedeki vatandaşlar için daha ulaşılabilir konut seçenekleri sunabilir.