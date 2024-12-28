Konutta Rüzgar Tersine Döndü: Büyük Düşüş Olacak
Hatay’da, deprem sonrası artan nüfusla birlikte zirveye çıkan kira fiyatları, Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlamasıyla birlikte gerilemeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hatay’da ev sahipleri, son birkaç ay içerisinde kira fiyatlarında 3 bin TL’ye varan düşüşler yaşandığını belirtti.
13 yıldır Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüş hazırlıkları, özellikle depremden sonra nüfus yoğunluğu artan Hatay gibi bölgelerde konut piyasasını doğrudan etkiliyor.
FİYATLAR 200 BİN LİRA DÜŞTÜ
Suriyelilerin evlerinden taşınmasıyla kira ve satılık konut fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemleniyor. Uzmanlar, kiralık ev fiyatlarının yanı sıra satılık konut fiyatlarında da 200 bin TL’yi bulan gerilemeler yaşandığını ifade etti.
KİRALAR DÜŞÜŞE GEÇTİ
Bölgedeki emlakçılar, Suriyelilerin kendilerini arayarak evlerini birkaç ay içinde boşaltacaklarını bildirdiklerini belirtti. Emlak uzmanları, Suriyelilerin dönüşüyle birlikte ev sahiplerinin kiracı bulmakta zorlanabileceğini ve bu durumun fiyatları daha da aşağı çekebileceğini vurguluyor.
DAHA DA DÜŞECEK
Reyhanlı’da yaşanan bu gelişmeler, bölgedeki konut piyasasının yeniden şekillenmesine neden oluyor. Uzmanlar, Suriyelilerin dönüş sürecinin devam etmesiyle birlikte kira ve satılık ev fiyatlarının daha da düşebileceğini öngörüyor. Deprem sonrası hızla artan fiyatların dengelenmesi, bölgedeki vatandaşlar için daha ulaşılabilir konut seçenekleri sunabilir.