Konutta İbre Tersine Döndü: Rekora Koşuyor!
Konut yatırımcıları, piyasadaki hareketlenme ile tekrar 'eve' döndü. Ekim ayında konut satışları geçen yıla göre %76,1 oranında artış göstererek 165 bin 138'e çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kredili konut satışlarında yaşanan artışlar dikkat çekti. Son iki ayda toplam konut satışı 300 bini aşarken, sektör temsilcileri konut fiyatlarındaki düşüşün bu artışı teşvik ettiğini belirtiyor. Vatandaşlar ise şimdi "Konut fiyatları tekrar artar mı?" sorusunu sormaya başladı. İşte konut piyasasındaki bu hareketliliğin nedeni...
EKİM AYI REKOR KIRDI
Türkiye genelinde konut satışları 2022 seviyelerine geri dönerken, bu yıl ekim ayında yapılan satışlar %76,1 oranında artışla 165 bin 138’e yükselerek tüm zamanların en yüksek ekim ayı rekoruna ulaştı. Son iki aylık verilere göre konut satışları 300 bin adedi aştı.
VATANDAŞ KREDİYE YÖNELDİ
Ekim ayında dikkat çeken bir diğer istatistik ise kredili konut satışlarında yaşanan sıçrama oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre %278,2 oranında artarak 21 bin 95’e ulaşan ipotekli satışlar, toplam satışların %12,8’ini oluşturdu. Ancak bu oranın uzun vadeli ortalamaların altında kaldığı belirtiliyor.
KONUTTA YIL SONU HEDEFİ
Sektör uzmanları, yıl sonunda toplam konut satışlarının 1,3 milyon adedi aşmasını bekliyor. Yılın ilk 10 ayında 1 milyon 112 bin konut satışı gerçekleşirken Türkiye, Avrupa konut pazarında liderliğini sürdürüyor.
KONUT SATIŞLARINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ BELLİ OLDU
Uzmanlar, konut satışlarındaki artışı birkaç önemli faktöre bağlıyor. Reel konut fiyatlarındaki gerileme, satışları artıran temel etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. 2024'ün başından bu yana reel fiyatlar düşerken, kredi faizlerindeki indirimin de etkisi hissedildi. Bankaların faiz oranlarını düşürmesi, ipotekli satışlara doğrudan yansıdı. Ayrıca konut üreticilerinin sunduğu kampanyalar ve uzun vadeli ödeme seçenekleri de alıcılar için fırsatlar yarattı.
'KİRA YERİNE TAKSİT ÖDERİM'
Sektör temsilcilerine göre kira fiyatlarının hızla artması da konut alımını teşvik ediyor. "Kira ödemek yerine kredi çekip taksit öderim" düşüncesi, vatandaşların yeniden konut sahibi olma yönünde adımlar atmasına neden oldu.
KONUT VE KİRA FİYATLARI ARTACAK MI?
Uzmanlar, konut fiyatlarındaki reel düşüşün bir süre daha devam edeceğini öngörüyor. Kiralarda ise yatay bir seyir bekleniyor ve özellikle şubat ayına kadar belirgin bir artış yaşanmayacağı düşünülüyor.
KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK
Konut almak isteyenler, kredi faizlerinde indirim beklentisiyle hareket ediyor. Ziraat Bankası'nın başlattığı faiz indirimini diğer bankalar da takip ederek faiz oranlarını %3’ün altına çekti. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın adımlarının önemine dikkat çekerek, konut kredisi faizlerinin 2025’in ikinci yarısında %2,20-2,50 aralığına gerilemesini bekliyor. Ayrıca 2026 yılı başlarında faizlerin %2’nin altına düşebileceği tahmin ediliyor.