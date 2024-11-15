Konutta İbre Tersine Döndü: Rekora Koşuyor!

Kredili konut satışlarında yaşanan artışlar dikkat çekti. Son iki ayda toplam konut satışı 300 bini aşarken, sektör temsilcileri konut fiyatlarındaki düşüşün bu artışı teşvik ettiğini belirtiyor. Vatandaşlar ise şimdi "Konut fiyatları tekrar artar mı?" sorusunu sormaya başladı. İşte konut piyasasındaki bu hareketliliğin nedeni...

EKİM AYI REKOR KIRDI

Türkiye genelinde konut satışları 2022 seviyelerine geri dönerken, bu yıl ekim ayında yapılan satışlar %76,1 oranında artışla 165 bin 138’e yükselerek tüm zamanların en yüksek ekim ayı rekoruna ulaştı. Son iki aylık verilere göre konut satışları 300 bin adedi aştı.