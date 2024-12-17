Konutta En Karlı İl ve İlçeler Açıklandı: Bu Şehirlerden Ev Alanlar Yaşadı
Türkiye genelinde konut yatırımlarının geri dönüş süreleri 14 yıla düştü. Geri Dönüş Endeksi'ne göre konut alımında en karlı il ve ilçeler belli oldu.
Kaynak: AA
Gayrimenkul sektöründe yatırımın geri dönüş sürelerinde dikkat çeken bir iyileşme yaşandı. Emlakjet tarafından yayımlanan Geri Dönüş Endeksi'ne göre, Türkiye genelinde konut yatırımlarının geri dönüş süreleri 17 yıldan 14 yıla düştü. Bu durum, gayrimenkul yatırımlarını daha cazip hale getirirken yatırımcılara hızlı ve verimli getiri sağlama fırsatı sunuyor.
KONUT ALIMI İÇİN EN KARLI BÜYÜKŞEHİR BELLİ OLDU
Büyükşehirlerde geri dönüş sürelerinde önemli bir kısılma gözlemlendi. Ankara, 12 yıllık geri dönüş süresi ile en kısa süreye sahip büyükşehir oldu. İstanbul'da geri dönüş süreleri ortalama 15 yıla, İzmir'de ise 16 yıla geriledi. Talep artışına rağmen konut fiyatlarındaki nispeten düşük artış, geri dönüş sürelerinin hızlanmasında etkili oldu.
İSTANBUL'DA EN KARLI İLÇELER
İstanbul'daki ilçeler bazında geri dönüş sürelerinde Beylikdüzü, 11 yıllık süre ile öne çıkarken, Esenyurt 12 yıl ve Gaziosmanpaşa 13 yıllık sürelerle dikkat çekiyor. Sarıyer ise 22 yıl ile geri dönüş s süresinin en uzun olduğu ilçe olarak belirlendi.
ANKARA'DA EN KARLI İLÇELER
Ankara’da yatırım geri dönüş süresinin en kısa olduğu ilçeler, 12 yıl ile Çubuk, Mamak ve Polatlı oldu. Çankaya ise 15 yıl ile en uzun geri dönüş süresine sahip ilçe olarak öne çıktı.
İZMİR'DE EN KARLI İLÇELER
İzmir’de geri dönüş sürelerinin en kısa olduğu ilçe Aliağa olurken, bu ilçede süre 12 yıl olarak ölçüldü. Konak 13 yıl, Bergama ise 14 yıl ile Aliağa'yı takip etti. Çeşme’de ise geri dönüş süreleri 24 yıla kadar uzadı.
TÜRKİYE GENELİNDE EN KARLI İL
Kasım ayı verilerine göre, Türkiye’de en kısa geri dönüş sürelerine sahip il Niğde oldu. Niğde’de konut yatırımları 8 yılda geri dönüyor. Ankara ve Mersin’de ise bu süre 12 yıl olarak hesaplandı. Buna karşın, Isparta, Burdur ve Antalya 19-20 yıl arası geri dönüş süreleriyle en uzun sürelere sahip iller oldu.
ODA SAYISI ARTTIKÇA SÜRE DE ARTIYOR
Analizler, daire büyüklüğü arttıkça geri dönüş sürelerinin uzadığını gösteriyor. 1+1 dairelerde geri dönüş süreleri ortalama 13 yılken, 2+1 dairelerde bu süre 14 yıla, 3+1 dairelerde ise 16 yıla çıkıyor. Düşük metrekareli ve uygun maliyetli daireler, kısa vadeli kira getirisi sağlamak isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor.
YATIRIMCILAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş sürelerindeki kısalmanın sektörü canlı tuttuğuna dikkat çekti. İdikat, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi önemli büyükşehirlerde yatırımcılar için cazip fırsatlar oluştuğunu vurgularken, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki kısa geri dönüş süreleri, yatırımcıların odağını bu bölgelere çekiyor. Faiz oranlarının düşeceği beklentisi, kira gelirlerinde artış ve talebin sürekli yükselmesi gibi faktörler, gayrimenkul yatırımlarını hızlandıran temel unsurlar arasında yer alıyor. Geçmişte 20 yıl gibi uzun sürelerle geri dönüş sağlayan konutlar, şu an 15 yıl gibi daha kısa bir sürede geri dönüş sağlıyor. Bu durum, gayrimenkul sektöründe pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor" dedi.