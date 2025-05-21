Konutta En Çok Kaybettiren Şehirler Açıklandı! Buradan Ev Alanlar Büyük Zarar Etti
Konut yatırımında rüzgar tersine döndü! Ev alımında sadece bir şehir kazandırırken, birçok ilde ciddi kayıplar yaşandı. Peki hangi şehirler yatırımcısını zarara uğrattı? İşte en çok kaybettiren ve ev alanı pişman eden illerin listesi...
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Nisan 2025 dönemine ait konut fiyat endeksi verileri açıklandı. Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak artış gösterse de, enflasyondan arındırıldığında birçok ilde reel kayıplar yaşandı. Son bir yılda yalnızca Ankara, konut yatırımında pozitif getiri sağladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) nisan ayı sonuçlarına göre, ülke genelinde konut fiyatlarında yıllık bazda %32,9 oranında nominal artış yaşandı. Ancak enflasyondan arındırıldığında reel bazda %3,6 değer kaybı olduğu ortaya çıktı.
YATIRIMCISINA KAZANDIRAN TEK İL
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, iller bazında bakıldığında 2024 Nisan-2025 Nisan arasındaki dönemde reel anlamda yatırımcısına kazandıran tek şehir Ankara oldu. Başkentte yıllık %2,9 reel getiri sağlanırken, İstanbul’da %-2,5, İzmir’de ise %-5,1 oranında reel kayıplar yaşandı.
BURADAN EV ALAN PİŞMAN OLUYOR
Nisan verileri, bazı illerde ciddi reel değer kayıplarının yaşandığını gösterdi. İşte reel bazda en çok düşüş yaşanan ve ev alanları pişman eden şehirler:
Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş %-9,3
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane %-8,2
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli %-7,9
Konya, Karaman %-7,5
Antalya, Isparta, Burdur %-6,9
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA İLLERİN DURUMU İYİ
Veriler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde konut fiyatlarının reel olarak daha az kayıp yaşadığını ortaya koydu. Özellikle, Doğu Anadolu illeri ve Hakkari’de yıllık nominal artış %37,5 civarında olurken, reel değer kaybı sadece %-0,3 seviyesinde kaldı.
Güneydoğu Anadolu illerinde yıllık nominal artış %35, reel kayıp ise %-2,0 oldu.