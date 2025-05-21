Konutta En Çok Kaybettiren Şehirler Açıklandı! Buradan Ev Alanlar Büyük Zarar Etti

Nisan 2025 dönemine ait konut fiyat endeksi verileri açıklandı. Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak artış gösterse de, enflasyondan arındırıldığında birçok ilde reel kayıplar yaşandı. Son bir yılda yalnızca Ankara, konut yatırımında pozitif getiri sağladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) nisan ayı sonuçlarına göre, ülke genelinde konut fiyatlarında yıllık bazda %32,9 oranında nominal artış yaşandı. Ancak enflasyondan arındırıldığında reel bazda %3,6 değer kaybı olduğu ortaya çıktı.