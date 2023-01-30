Konutta büyük soygun! Binlerce kişi mağdur oldu
En az 100 bin kişi ev sahibi olma hayali kurarken, konut mağduru oldu. Müteahhit, belediye ve arsa sahibi üçgeninde 21’inci yüzyılın en büyük soygunu yapıldı. Soygunun 1,8 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.
BirGün'den İsmail Arı imzalı habere göre, AKP iktidarı döneminde, verilen ihaleler ve satılan değerli kamu arazileriyle yandaş müteahhitler zengin edildi. İktidar eliyle kasalarını doldurulan müteahhitler, ülkenin dört bir köşesinde peş peşe devasa konut projelerinin temelini attı. Ancak birçok konut projesi aradan geçen yıllara rağmen bitirilemedi. Bitirilemeyen projeler nedeniyle yüz binlerce kişinin konut mağduru olduğu tahmin ediliyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen, devasa konut ve gökdelen projeleri ile işlerini büyüten Ali Ağaoğlu’ndan Fikret İnan’a kadar kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ismin temelini attığı konut projelerini tamamlayamadığı için binlerce yurttaşı mağdur etti. Maket üzerinden ev alıp müteahhitlere yüzbinlerce lira ödeyen, birikimlerini teslim eden yurttaşlar, inşaatlar tamamlanmadığı için yıllardır evlerini teslim alamıyor. Mağdur olanlar seslerini yaptıkları eylemler ile sosyal medyada duyurmaya çalışıyor.
OLMAYAN DAİRE SATILDI
İstanbul’da da en fazla konut mağdurunun olduğu ilçe Esenyurt. İlçedeki konut mağdurları, yaşadıkları mağduriyetten 2014’te göreve gelen ve 2017’de istifa eden eski Esenyurt Belediye Başkanı AKP’li Necmi Kadıoğlu’nu sorumlu tutuyor. İlçedeki kontrolsüz büyümeye göz yumduğu ifade edilen AKP’li Kadıoğlu’nun 5 katlı inşaat izni ve ruhsat verdiği bir konut projesinin 12-13 katlı olarak gösterildiği maketin önünde fotoğrafı da yer alıyor. 5 kat izni verilen, maketinde 12-13 katlı olacağı gösterilen bu konut projesinde, daireler blokların 24 katlı olacağı söylenerek satıldı. Yani yurttaşlara projede olmayan daireler satıldı ve binlerce kişi mağdur edildi. Kadıoğlu döneminde ilçeye yapılan en az 29 büyük konut projesinde usulsüzlük olduğu da iddialar arasında.
AĞAOĞLU MAĞDURLARI
AKP’ye yakınlığıyla bilinen, 17-25 Aralık Operasyonu’nda “yolsuzluk ve rüşvet” suçlamasıyla gözaltına da alınan Ali Ağaoğlu, İstanbul Çekmeköy’deki konut projesini tamamlayamadı, daire alanlar mağdur olduklarını söyledi.