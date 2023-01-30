Konutta büyük soygun! Binlerce kişi mağdur oldu

OLMAYAN DAİRE SATILDI

İstanbul’da da en fazla konut mağdurunun olduğu ilçe Esenyurt. İlçedeki konut mağdurları, yaşadıkları mağduriyetten 2014’te göreve gelen ve 2017’de istifa eden eski Esenyurt Belediye Başkanı AKP’li Necmi Kadıoğlu’nu sorumlu tutuyor. İlçedeki kontrolsüz büyümeye göz yumduğu ifade edilen AKP’li Kadıoğlu’nun 5 katlı inşaat izni ve ruhsat verdiği bir konut projesinin 12-13 katlı olarak gösterildiği maketin önünde fotoğrafı da yer alıyor. 5 kat izni verilen, maketinde 12-13 katlı olacağı gösterilen bu konut projesinde, daireler blokların 24 katlı olacağı söylenerek satıldı. Yani yurttaşlara projede olmayan daireler satıldı ve binlerce kişi mağdur edildi. Kadıoğlu döneminde ilçeye yapılan en az 29 büyük konut projesinde usulsüzlük olduğu da iddialar arasında.