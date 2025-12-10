Konut Yatırımcısına Kaybettiren İller Belli Oldu! İşte Enflasyona Yenilen Şehirler...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 yılında yüksek faiz ortamına rağmen konut talebi hız kesmedi. TÜİK verilerine göre ocak–ekim döneminde ülke genelinde satışlar yüzde 16,2 arttı ve 1 milyon 293 bin adedi geçerek tüm zamanların en iyi performansına ulaştı.

Fiyatlar da yükseliş trendini sürdürdü. TCMB’nin Konut Fiyat Endeksi ekim ayında yıllık yüzde 31,6’lık artışa işaret etti. Aynı dönemde TÜFE yüzde 32,87 olduğu için reel kayıp devam etti. Kasım ayında enflasyonun yüzde 31,07’ye gerilemesiyle ise konut fiyatları yeniden reel getiri bölgesine geçti.

ENFLASYONA YENİK DÜŞEN ŞEHİRLER

Endeksa’nın kasım ayı verileri illere göre incelendiğinde, bazı şehirlerde konut fiyat artışlarının enflasyonu yakalayamadığı görülüyor. Son 12 ayda en düşük değer artışına sahip 15 il şöyle sıralanıyor:

Sıra İl Ortalama Fiyat (TL/m²) Yıllık Artış 1 Kilis 16.310 TL %7,17 2 Hatay 24.057 TL %19,07 3 Burdur 28.860 TL %19,65 4 Malatya 19.841 TL %22,95 5 Hakkâri 17.836 TL %23,23 6 Bayburt 23.029 TL %23,33 7 Amasya 26.821 TL %24,24 8 Osmaniye 19.684 TL %24,67 9 Artvin 25.770 TL %24,96 10 Karabük 27.324 TL %25,45 11 Erzincan 27.427 TL %25,99 12 Kırklareli 32.744 TL %26,64 13 Sinop 34.887 TL %26,82 14 Eskişehir 30.172 TL %26,99 15 Kahramanmaraş 23.477 TL %27,18

SINIR İLLERİNDE GÖÇ ETKİSİ

Uzmanlara göre Suriye’de nispeten normalleşmenin başlaması, son bir yılda geri dönüşleri artırdı. Bu durum Kilis ve Hatay gibi sınır kentlerinde konut talebini azaltıp fiyatların baskılanmasına yol açtı.

DEPREM SONRASI TOPARLANMA YAVAŞ

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya gibi depremden en fazla etkilenen şehirlerde konut fiyatlarının toparlanma süreci diğer illere göre daha zayıf seyrediyor.

NÜFUS VE SANAYİ DİNAMİKLERİ BELİRLEYİCİ

Burdur, Bayburt, Amasya ve Sinop gibi nüfusu düşük, sanayi yatırımları sınırlı bölgelerde de fiyat artışlarının enflasyonun altında kaldığı dikkat çekiyor.

ESKİŞEHİR’DE FİYAT YÜKSEK AMA ARTIŞ SINIRLI

Üniversite ve ulaşım avantajlarıyla öne çıkan Eskişehir’de m² fiyatı 30 bin TL’nin üzerinde olsa da yıllık değerlenme oranı diğer büyük şehirlere kıyasla oldukça düşük kaldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi