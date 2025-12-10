Konut Yatırımcısına Kaybettiren İller Belli Oldu! İşte Enflasyona Yenilen Şehirler...
Türkiye genelinde konut fiyatları kasım itibarıyla yeniden enflasyon karşısında reel getiri sağlamaya başlasa da birçok şehirde fiyat artışları hala yıllık TÜFE’nin altında seyrediyor. İşte son bir yılda konut yatırımcısına kaybettiren iller…
2025 yılında yüksek faiz ortamına rağmen konut talebi hız kesmedi. TÜİK verilerine göre ocak–ekim döneminde ülke genelinde satışlar yüzde 16,2 arttı ve 1 milyon 293 bin adedi geçerek tüm zamanların en iyi performansına ulaştı.
Fiyatlar da yükseliş trendini sürdürdü. TCMB’nin Konut Fiyat Endeksi ekim ayında yıllık yüzde 31,6’lık artışa işaret etti. Aynı dönemde TÜFE yüzde 32,87 olduğu için reel kayıp devam etti. Kasım ayında enflasyonun yüzde 31,07’ye gerilemesiyle ise konut fiyatları yeniden reel getiri bölgesine geçti.
ENFLASYONA YENİK DÜŞEN ŞEHİRLER
Endeksa’nın kasım ayı verileri illere göre incelendiğinde, bazı şehirlerde konut fiyat artışlarının enflasyonu yakalayamadığı görülüyor. Son 12 ayda en düşük değer artışına sahip 15 il şöyle sıralanıyor:
|Sıra
|İl
|Ortalama Fiyat (TL/m²)
|Yıllık Artış
|1
|Kilis
|16.310 TL
|%7,17
|2
|Hatay
|24.057 TL
|%19,07
|3
|Burdur
|28.860 TL
|%19,65
|4
|Malatya
|19.841 TL
|%22,95
|5
|Hakkâri
|17.836 TL
|%23,23
|6
|Bayburt
|23.029 TL
|%23,33
|7
|Amasya
|26.821 TL
|%24,24
|8
|Osmaniye
|19.684 TL
|%24,67
|9
|Artvin
|25.770 TL
|%24,96
|10
|Karabük
|27.324 TL
|%25,45
|11
|Erzincan
|27.427 TL
|%25,99
|12
|Kırklareli
|32.744 TL
|%26,64
|13
|Sinop
|34.887 TL
|%26,82
|14
|Eskişehir
|30.172 TL
|%26,99
|15
|Kahramanmaraş
|23.477 TL
|%27,18
SINIR İLLERİNDE GÖÇ ETKİSİ
Uzmanlara göre Suriye’de nispeten normalleşmenin başlaması, son bir yılda geri dönüşleri artırdı. Bu durum Kilis ve Hatay gibi sınır kentlerinde konut talebini azaltıp fiyatların baskılanmasına yol açtı.
DEPREM SONRASI TOPARLANMA YAVAŞ
Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya gibi depremden en fazla etkilenen şehirlerde konut fiyatlarının toparlanma süreci diğer illere göre daha zayıf seyrediyor.
NÜFUS VE SANAYİ DİNAMİKLERİ BELİRLEYİCİ
Burdur, Bayburt, Amasya ve Sinop gibi nüfusu düşük, sanayi yatırımları sınırlı bölgelerde de fiyat artışlarının enflasyonun altında kaldığı dikkat çekiyor.
ESKİŞEHİR’DE FİYAT YÜKSEK AMA ARTIŞ SINIRLI
Üniversite ve ulaşım avantajlarıyla öne çıkan Eskişehir’de m² fiyatı 30 bin TL’nin üzerinde olsa da yıllık değerlenme oranı diğer büyük şehirlere kıyasla oldukça düşük kaldı.
