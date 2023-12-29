Konut ve ticari gaz talebi, %15’ten fazla düştü

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı uyarılar sert bir kışın habercisi olurken, global çapta süregelen enerji kriziyle birlikte artan doğalgaz fiyatları, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların farklı ısınma yöntemlerine başvurmasına neden oluyor. Yetkililer de bu doğrultuda minimum enerji kullanan ürün ve sistemlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Çevreye duyarlı, enerji verimliliği odaklı yeni kule tipi ısıtıcısı UFO Erciyus Smart’ı satışa sunan UFO ise tüketicilerin zaman ve enerjiden tasarruf etmesini sağlarken günlük hayatı kolaylaştırıyor.



“Konut ve ticari gaz talebi 2022’de %15’ten fazla düştü”



Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) açıkladığı verilere göre, küresel konut gazı tüketiminin %50'sini temsil eden ülkeler, taleplerin sabitlendiği ya da düştüğünü bildiriyor. Bunun yanı sıra, özellikle gelişmiş ekonomilerdeki binaların gaz talebinin 2030’a kadar 65 milyar metreküp azalması bekleniyor. Bu da hanelerin ısınma ihtiyacının verimlilik odaklı sistemlerle yeniden şekilleneceğine işaret ediyor.



UFO’dan yapılan açıklamada, konut ve ticari gaz talebinin 2022’den bu yana %15’ten fazla düştüğü, hanelerin alternatif yakıtlara ve ısınma yöntemlerine geçtiği belirtildi. Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:



“Enerji ve iklim krizi, Avrupa başta olmak üzere konut gaz talebi açısından bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Çünkü birçok ev ve işyeri, yükselen fiyatlar karşısında alternatif çözümlere yöneliyor. Biz de aralık ayı itibarıyla piyasaya sürdüğümüz UFO Erciyus Smart Mobil Uyumlu Kule Tipi Isıtıcı ile kullanıcıların hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmesini sağlıyoruz. Mobil uyumlu, kumanda ile kontrol edilebilen, termostat özellikli ürünümüzle sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyoruz”



“Bütçe dostu ürünümüz, sağlıklı ısı kaynağı sunuyor”



UFO yetkilileri, “Yeni ürünümüz, pratik, kolay ve güvenilir bir ısınma sistemini temsil ediyor. Akıllı UFO, mobil cihazlar ile uzaktan kontrol edilebiliyor. İstenilen zaman aralığında çalıştırılabiliyor. Haftalık programlama seçeneği ile özel ısınma planı oluşturulmasına olanak tanıyor. Uzaktan kumandayla hem açıp kapatılabiliyor hem de 4 ürün kumandadaki tuşlara entegre edilebiliyor” diyerek ürünlerinin özellikleri hakkında şu detayları aktardı:



“Akıllı UFO’nun diğer önemli özelliklerinin başında termostat geliyor. Termostat vasıtasıyla ortam istenilen sıcaklığa gelinceye kadar cihaz kendini ekonomik moda alıyor. Bütçe dostu ürünümüz, sağlıklı ısı kaynağı sunan, uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla da öne çıkıyor.”



“Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz”



Cihazla ilgili güncel durumun da çevrimiçi olarak kontrol edilebileceğini söyleyen UFO yetkilileri, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sektörümüzü ilgilendiren globaldeki tüm gelişmeleri takip ederek müşterilerimize yüksek kalitede ürün ve hizmet sunuyoruz. UFO markasının 30 yıldır benimsediği çevreye duyarlı yaklaşımımızla kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Doğru alanlara doğru zamanda yatırım yaparak global çapta saygın bir marka haline gelip ülkemizi temsil etmeyi ve tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı misyon ediniyoruz. Çevreye, insanlığa ve geleceğe faydalı alanlarda faaliyette bulunarak dünya markası olma yolunda hızla ilerliyoruz.”