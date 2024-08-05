Konut ve Araç Satışında Yeni Dönem! 15 Eylül'de Başlıyor...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Eylül 2024 itibarıyla konut ve araç satışında yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı. Bu yeni düzenleme ile emlak ve otomotiv ilanlarında doğrulanmış ilan dönemine geçilecek. Böylece, ilan sitelerinde görülen ilanların gerçeği yansıtmayan ya da tüketiciyi yanıltan bilgiler içermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konut satışlarında, satıcılar e-Devlet üzerinden gayrimenkullerini seçip emlakçıları yetkilendirerek, yalnızca yetkilendirilmiş emlakçıların bu ilanları verebileceği bir sistem uygulanacak. Benzer bir uygulama otomotiv sektöründe de hayata geçirilecek.

ÇİN KARARI

Ayrıca Bolat, Çin’den ucuza ürün getirenlerle ilgili de gerekli kararların alındığını ve bu konuda yakında açıklamalar yapılacağını belirtti.

Mahmut Gürcan'ın açıklamalarına göre, Türkiye'de emlak ilanlarında yeni bir düzenleme yapılacak. Bu düzenleme ile ilanların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak hedefleniyor. Vatandaşlar, e-devlet üzerinden kendi gayrimenkullerini seçerek, ilan vermek istedikleri emlakçıya yetki verebilecekler. Ayrıca, ilanları kendileri de doğrudan siteye koyabilecekler.

Yeni sistemin 15 Eylül'de hibrit bir modelle başlaması planlanıyor, yılbaşı itibarıyla ise tüm ilanların "doğrulanmış" olması zorunlu olacak. Bu düzenleme, sahte ilanların ve manipülatif fiyatlandırmaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Özellikle kiralık ev ve satılık araba ilanlarındaki fiyat spekülasyonlarının kontrol altına alınması bekleniyor. Bu sistemin, piyasa işleyişini daha şeffaf hale getirerek kiraların düşmesine de katkıda bulunabileceği belirtiliyor.