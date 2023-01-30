Konut sektörü mercek altında: İhbar yağdı

Gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi.

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Konut sektörü mercek altında: İhbar yağdı - Resim: 1

Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar hepsi yakın takipte. 

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Konut sektörü mercek altında: İhbar yağdı - Resim: 2

Bu kapsamda gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. 

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Konut sektörü mercek altında: İhbar yağdı - Resim: 3

Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.

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Konut sektörü mercek altında: İhbar yağdı - Resim: 4

55 BİN RİSKLİ İŞLEM TESPİT EDİLDİ

İncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.

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