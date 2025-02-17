Konut Satışının En Fazla Olduğu İl Belli Oldu: O Şehir 81 İli Solladı

Bölgesel dağılıma göre Ocak 2025'te İstanbul'da 18 bin 912 adetlik konut satışı gerçekleşti. İstanbul'u, 10 bin 158 konutla Ankara, 6 bin 634 konutla ise İzmir takip etti. Öte yandan, 2023'teki deprem felaketinden etkilenen şehirler hariç tutulduğunda, 2024 Ocak ayına göre konut satışlarının en fazla ve en az artış gösterdiği de belirlendi.