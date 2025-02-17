Konut Satışının En Fazla Olduğu İl Belli Oldu: O Şehir 81 İli Solladı
TÜİK, Ocak 2025'e ait konut satışlarının verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de en çok ve en az konut satışı yapılan iller belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2025'e ait konut satışları verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde toplam 112 bin 173 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla satışlar yüzde 39,7 oranında artarken, Aralık 2024'e göre yüzde 47,2 oranında azaldı. Aralık ayında gerçekleşen 212 bin 637 konut satışıyla karşılaştırıldığında, yeni yılın ilk dönemlerinde belirgin bir düşüş yaşandı.
Bölgesel dağılıma göre Ocak 2025'te İstanbul'da 18 bin 912 adetlik konut satışı gerçekleşti. İstanbul'u, 10 bin 158 konutla Ankara, 6 bin 634 konutla ise İzmir takip etti. Öte yandan, 2023'teki deprem felaketinden etkilenen şehirler hariç tutulduğunda, 2024 Ocak ayına göre konut satışlarının en fazla ve en az artış gösterdiği de belirlendi.
KONUT SATIŞI EN AZ ARTAN İLLER
Aksaray: 688 konut (%17,01)
Çanakkale: 864 konut (%19,67)
Antalya: 6442 konut (%22,70)
Antep: 2849 konut (%24,41)
Erzurum: 848 konut (%26,38)
KONUT SATIŞI EN ÇOK ARTAN İLLER
Amasya: 513 konut (%98,07)
Kırklareli: 555 konut (%85,00)
Tokat: 600 konut (%83,49)
Sivas: 704 konut (%70,46)
Ordu: 955 konut (%62,69)