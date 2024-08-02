Konut Krizine 'Çözüm' Bulundu! Kiraya Yılda İki Kez Zam

Hayat pahalılığıyla mücadele etmekte halihazırda zorlanan vatandaş, fahiş kiralar yüzünden giderek daha fazla güçlük çekiyor. Ev sahibi ile kiracılar arasındaki krize çözüm bulması için gelen arabuluculuk sistemi ise duruma ilginç "çözümler" üretiyor. Bunlardan en öne çıkanı da "yılda iki kez kiraya zam" uygulaması.

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Konut Krizine 'Çözüm' Bulundu! Kiraya Yılda İki Kez Zam

Son dönemde her kalemde yaşanan fahiş fiyat artışı konut sektörünü de vurdu. Ev sahipleri ile kiracılar arasında kriz büyürken, kira davalarında yığılmaya engel olmak için getirilen arabulucuk sistemi farklı çözümler üretiyor. Arabulucuların yaygın olarak önerdiği uygulamalardan biri de "yılda iki kez kiraya zam" oldu.

Gazete Duvar'ın haberine göre; öne çıkan bir arabuluculuk örneğinde, bir emekli mülk sahibi kirasının piyasa değerinin çok altında kaldığını belirtti. Kiracı ise aylık 4 bin TL kira ödüyordu ve rayiç bedelin 24 bin TL olduğu iddia ediliyordu. Taraflar arabulucuya başvurdu ve kademeli bir artış planlaması yapıldı.

NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKARILDI

Anlaşma sonucu ilk 6 ay için kira 8 bin TL'ye, ikinci 6 ay için ise 14 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece kira bedeli yıl içinde iki kez artırıldı ve taraflar anlaşmayı kabul etti.

Bir diğer arabuluculuk örneğinde, kira tespit davası devam ederken taraflar arabulucuya giderek anlaşma sağladı. Mahkeme süreci devam ederken benzer konutlar için belirlenen rayiç kira 24 bin TL olarak tespit edilmişti.

Taraflar arabuluculuk sayesinde mahkemeye gitmeden, aylık 20 bin TL kira bedelinde uzlaşarak davayı sona erdirdi.

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Konut Kira, kiracı Ev sahibi
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