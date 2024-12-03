Konut Kredisinde Rakamlar Değişti! 2,5 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan faiz kararının ardından bankalarda konut kredisi oranları güncellendi. İşte detaylı ödeme listesi…
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı faiz kararı bankaların faiz oranlarında da güncellemeye kapı araladı. Birçok banka mevduat faizlerine yaptığı gibi, konut kredisi faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Bankaların bu değişikliği sonrası 2.5 milyon lira gibi bir konut kredisinin de güncel oranları belli oldu.
İşte ev sahibi olmak için 2.5 milyon lira konut kredisi çekecek vatandaşların bankalara göre yapacağı geri ödeme listesi…
BANKA BANKA 2.5 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEME LİSTESİ
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 78.611,89 TL
Toplam Ödeme: 9.462.031 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 84.211,32 TL
Toplam Ödeme: 10.128.858 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 74.696,35 TL
Toplam Ödeme: 8.990.682 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 79.307,45 TL
Toplam Ödeme: 9.536.768 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 79.307,45 TL
Toplam Ödeme: 9.539.984 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 101.879,11 TL
Toplam Ödeme: 12.243.558 TL
ING
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 82.804,23 TL
Toplam Ödeme: 9.960.267 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 106.001,95 TL
Toplam Ödeme: 12.740.833 TL
2 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN ÖDEMESİ (120 AY)
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 67.181,19 TL
Toplam Ödeme: 8.080.042 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 64.561,96 TL
Toplam Ödeme: 7.772.995 TL
ANADOLU BANK
Faiz Oranı:%5,25
Aylık Taksit:105.226,71 TL
Toplam Ödeme: 12.645.405 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 62.889,51 TL
Toplam Ödeme: 7.572.441 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.195.469 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 84.801,56 TL
Toplam Ödeme: 10.193.146 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 67.369,06 TL
Toplam Ödeme: 8.105.287 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit:63.445,96 TL
Toplam Ödeme: 7.630.889 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 70.956,61 TL
Toplam Ödeme: 8.533.984 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 81.503,29 TL
Toplam Ödeme: 9.795.959 TL
HALK BANK
Faiz Oranı:%3,40
Aylık Taksit: 69.253,07 TL
Toplam Ödeme: 8.334.068 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32 TL
Toplam Ödeme: 7.411.338 TL