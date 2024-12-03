Konut Kredisinde Rakamlar Değişti! 2,5 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı faiz kararı bankaların faiz oranlarında da güncellemeye kapı araladı. Birçok banka mevduat faizlerine yaptığı gibi, konut kredisi faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Bankaların bu değişikliği sonrası 2.5 milyon lira gibi bir konut kredisinin de güncel oranları belli oldu.

İşte ev sahibi olmak için 2.5 milyon lira konut kredisi çekecek vatandaşların bankalara göre yapacağı geri ödeme listesi…