Konut Kredisinde Rakamlar Değişti! 2,5 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan faiz kararının ardından bankalarda konut kredisi oranları güncellendi. İşte detaylı ödeme listesi…

Kaynak: Haber Merkezi

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Konut Kredisinde Rakamlar Değişti! 2,5 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı faiz kararı bankaların faiz oranlarında da güncellemeye kapı araladı. Birçok banka mevduat faizlerine yaptığı gibi, konut kredisi faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Bankaların bu değişikliği sonrası 2.5 milyon lira gibi bir konut kredisinin de güncel oranları belli oldu.

İşte ev sahibi olmak için 2.5 milyon lira konut kredisi çekecek vatandaşların bankalara göre yapacağı geri ödeme listesi…

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Konut Kredisinde Rakamlar Değişti! 2,5 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 2

BANKA BANKA 2.5 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEME LİSTESİ

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 78.611,89 TL

Toplam Ödeme: 9.462.031 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 84.211,32 TL

Toplam Ödeme: 10.128.858 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 74.696,35 TL

Toplam Ödeme: 8.990.682 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 79.307,45 TL

Toplam Ödeme: 9.536.768 TL

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Konut Kredisinde Rakamlar Değişti! 2,5 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 3

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 79.307,45 TL

Toplam Ödeme: 9.539.984 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %4,04

Aylık Taksit: 101.879,11 TL

Toplam Ödeme: 12.243.558 TL

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 82.804,23 TL

Toplam Ödeme: 9.960.267 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 106.001,95 TL

Toplam Ödeme: 12.740.833 TL

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Konut Kredisinde Rakamlar Değişti! 2,5 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 4

2 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN ÖDEMESİ (120 AY)

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 67.181,19 TL

Toplam Ödeme: 8.080.042 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 64.561,96 TL

Toplam Ödeme: 7.772.995 TL

ANADOLU BANK

Faiz Oranı:%5,25

Aylık Taksit:105.226,71 TL

Toplam Ödeme: 12.645.405 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 62.889,51 TL

Toplam Ödeme: 7.572.441 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08 TL

Toplam Ödeme: 7.195.469 TL

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Konut Kredisinde Rakamlar Değişti! 2,5 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 5

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 84.801,56 TL

Toplam Ödeme: 10.193.146 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 67.369,06 TL

Toplam Ödeme: 8.105.287 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit:63.445,96 TL

Toplam Ödeme: 7.630.889 TL

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Konut Kredisinde Rakamlar Değişti! 2,5 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 6

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 70.956,61 TL

Toplam Ödeme: 8.533.984 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %4,04

Aylık Taksit: 81.503,29 TL

Toplam Ödeme: 9.795.959 TL

HALK BANK

Faiz Oranı:%3,40

Aylık Taksit: 69.253,07 TL

Toplam Ödeme: 8.334.068 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32 TL

Toplam Ödeme: 7.411.338 TL

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