Konut Kredisinde Oranlar Yeniden Şekillendi: 2,5 Milyon Liranın Geri Ödeme Planı Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının sonrasında mevduat ve konut kredisi oranları da değişti. Bankaların konut kredisi ve geri ödeme planı belli oldu. İşte ayrıntılar…

Kaynak: Haber Merkezi

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Konut Kredisinde Oranlar Yeniden Şekillendi: 2,5 Milyon Liranın Geri Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 1

Merkez Bankası'nın faiz artış kararının ardından bankaların konut kredisi faiz oranları da yeniden güncellendi. Artan faiz oranları, konut kredisi başvurularında azalmaya neden olurken, yüksek maliyetler nedeniyle kredilerden ret oranlarında da artış yaşandı.

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Konut Kredisinde Oranlar Yeniden Şekillendi: 2,5 Milyon Liranın Geri Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 2

2.5 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEME PLANI LİSTELENDİ

2,5 milyon TL'lik 10 yıl vadeli bir konut kredisi için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve ödeme planları şu şekilde:

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Konut Kredisinde Oranlar Yeniden Şekillendi: 2,5 Milyon Liranın Geri Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 3

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 80.249,55 TL

Toplam Ödeme: 8.686.825 TL

ING BANK

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 83.673,02 TL

Toplam Ödeme: 9.060.446 TL

YAPI KREDİ BANKASI

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 92.252,62 TL

Toplam Ödeme: 9.986.373 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 80.249,55 TL

Toplam Ödeme: 8.690.042 TL

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Konut Kredisinde Oranlar Yeniden Şekillendi: 2,5 Milyon Liranın Geri Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 4

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 85.051,81 TL

Toplam Ödeme: 9.209.095 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 80.476,69 TL

Toplam Ödeme: 8.720.682 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 90.616,04 TL

Toplam Ödeme: 9.804.597 TL

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Konut Kredisinde Oranlar Yeniden Şekillendi: 2,5 Milyon Liranın Geri Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 5

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 79.569,09 TL

Toplam Ödeme: 8.622.066 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 106.489,05 TL

Toplam Ödeme: 11.521.416 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 75.741,67 TL

Toplam Ödeme: 8.207.220 TL

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Konut Kredisinde Oranlar Yeniden Şekillendi: 2,5 Milyon Liranın Geri Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 6

KONUT KREDİSİNE TALEPLER GERİLEDİ

Faiz oranlarının yüksekliği ve konut fiyatlarındaki artış, kredi kullanımında düşüşe yol açtı. Vatandaşlar için artan maliyetler krediyle ev almayı zorlaştırırken, bankaların kredi ret oranlarında da dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor.

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