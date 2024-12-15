Konut Kredisinde Oranlar Yeniden Şekillendi: 2,5 Milyon Liranın Geri Ödeme Planı Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının sonrasında mevduat ve konut kredisi oranları da değişti. Bankaların konut kredisi ve geri ödeme planı belli oldu. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın faiz artış kararının ardından bankaların konut kredisi faiz oranları da yeniden güncellendi. Artan faiz oranları, konut kredisi başvurularında azalmaya neden olurken, yüksek maliyetler nedeniyle kredilerden ret oranlarında da artış yaşandı.
2.5 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEME PLANI LİSTELENDİ
2,5 milyon TL'lik 10 yıl vadeli bir konut kredisi için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve ödeme planları şu şekilde:
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 80.249,55 TL
Toplam Ödeme: 8.686.825 TL
ING BANK
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 83.673,02 TL
Toplam Ödeme: 9.060.446 TL
YAPI KREDİ BANKASI
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 92.252,62 TL
Toplam Ödeme: 9.986.373 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 80.249,55 TL
Toplam Ödeme: 8.690.042 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 85.051,81 TL
Toplam Ödeme: 9.209.095 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 80.476,69 TL
Toplam Ödeme: 8.720.682 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 90.616,04 TL
Toplam Ödeme: 9.804.597 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 79.569,09 TL
Toplam Ödeme: 8.622.066 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 106.489,05 TL
Toplam Ödeme: 11.521.416 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 75.741,67 TL
Toplam Ödeme: 8.207.220 TL
KONUT KREDİSİNE TALEPLER GERİLEDİ
Faiz oranlarının yüksekliği ve konut fiyatlarındaki artış, kredi kullanımında düşüşe yol açtı. Vatandaşlar için artan maliyetler krediyle ev almayı zorlaştırırken, bankaların kredi ret oranlarında da dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor.