Konut Kredisinde Oranlar Değişti: Konut İçin Geri Ödeme Tutarı Belli Oldu
Konut sahibi olmayı düşünenler, bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Artan kira fiyatlarıyla birlikte birçok kişi, kira ödemek yerine konut kredisi kullanarak ev sahibi olmayı daha avantajlı buluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde, sabit faizli krediler ilerleyen yıllarda ödeme kolaylığı sağlayabiliyor. Son dönemde konut kredisi faiz oranlarında yapılan güncellemelerle birlikte, ev almak isteyenler bankaların sunduğu ödeme planlarını araştırmaya başladı.
Ortalama faiz oranlarına göre, bu miktarda bir kredi için aylık ödeme tutarları yaklaşık olarak 50-60 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Faiz oranı ve vade süresi gibi faktörlere bağlı olarak bu tutarlar farklılaşabiliyor.
2.5 MİLYON LİRA KONUT KREDİSİNİN BANKA BANKA GERİ ÖDEMESİ
Peki, 2,5 milyon TL tutarındaki bir konut kredisinin 10 yıllık (120 ay) ödeme planı nasıl şekilleniyor? İşte bankaların faiz oranları:
İNG
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 81.635,23 TL
Toplam Ödeme: 9.818.847 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 80.702,45 TL
Toplam Ödeme: 9.712.354 TL
ŞEKER BANK
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 147.403,43 TL
Toplam Ödeme: 17.710.471 TL.
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 79.307,45 TL
Toplam Ödeme: 9.538.844 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 78.611,89 TL
Toplam Ödeme: 9.460.720 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 79.307,45 TL
Toplam Ödeme: 9.536.768 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %5,50
Aylık Taksit: 137.723,21 TL
Toplam Ödeme: 16.544.850 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 83.038,43 TL
Toplam Ödeme: 9.984.171 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 106.001,95 TL
Toplam Ödeme: 12.739.693 TL
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 84.211,32 TL
Toplam Ödeme: 10.128.858 TL