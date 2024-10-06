Konut Kredisinde Oranlar Değişti: Konut İçin Geri Ödeme Tutarı Belli Oldu

Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde, sabit faizli krediler ilerleyen yıllarda ödeme kolaylığı sağlayabiliyor. Son dönemde konut kredisi faiz oranlarında yapılan güncellemelerle birlikte, ev almak isteyenler bankaların sunduğu ödeme planlarını araştırmaya başladı.

Ortalama faiz oranlarına göre, bu miktarda bir kredi için aylık ödeme tutarları yaklaşık olarak 50-60 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Faiz oranı ve vade süresi gibi faktörlere bağlı olarak bu tutarlar farklılaşabiliyor.