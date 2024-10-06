Konut Kredisinde Oranlar Değişti: Konut İçin Geri Ödeme Tutarı Belli Oldu

Konut sahibi olmayı düşünenler, bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Artan kira fiyatlarıyla birlikte birçok kişi, kira ödemek yerine konut kredisi kullanarak ev sahibi olmayı daha avantajlı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Konut Kredisinde Oranlar Değişti: Konut İçin Geri Ödeme Tutarı Belli Oldu - Resim: 1

Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde, sabit faizli krediler ilerleyen yıllarda ödeme kolaylığı sağlayabiliyor. Son dönemde konut kredisi faiz oranlarında yapılan güncellemelerle birlikte, ev almak isteyenler bankaların sunduğu ödeme planlarını araştırmaya başladı.

Ortalama faiz oranlarına göre, bu miktarda bir kredi için aylık ödeme tutarları yaklaşık olarak 50-60 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Faiz oranı ve vade süresi gibi faktörlere bağlı olarak bu tutarlar farklılaşabiliyor.

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Konut Kredisinde Oranlar Değişti: Konut İçin Geri Ödeme Tutarı Belli Oldu - Resim: 2

2.5 MİLYON LİRA KONUT KREDİSİNİN BANKA BANKA GERİ ÖDEMESİ

Peki, 2,5 milyon TL tutarındaki bir konut kredisinin 10 yıllık (120 ay) ödeme planı nasıl şekilleniyor? İşte bankaların faiz oranları:

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Konut Kredisinde Oranlar Değişti: Konut İçin Geri Ödeme Tutarı Belli Oldu - Resim: 3

İNG

Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 81.635,23 TL
Toplam Ödeme: 9.818.847 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 80.702,45 TL
Toplam Ödeme: 9.712.354 TL

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Konut Kredisinde Oranlar Değişti: Konut İçin Geri Ödeme Tutarı Belli Oldu - Resim: 4

ŞEKER BANK

Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 147.403,43 TL
Toplam Ödeme: 17.710.471 TL.

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 79.307,45 TL
Toplam Ödeme: 9.538.844 TL

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Konut Kredisinde Oranlar Değişti: Konut İçin Geri Ödeme Tutarı Belli Oldu - Resim: 5

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 78.611,89 TL
Toplam Ödeme: 9.460.720 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 79.307,45 TL
Toplam Ödeme: 9.536.768 TL

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Konut Kredisinde Oranlar Değişti: Konut İçin Geri Ödeme Tutarı Belli Oldu - Resim: 6

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %5,50
Aylık Taksit: 137.723,21 TL
Toplam Ödeme: 16.544.850 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 83.038,43 TL
Toplam Ödeme: 9.984.171 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 106.001,95 TL
Toplam Ödeme: 12.739.693 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 84.211,32 TL
Toplam Ödeme: 10.128.858 TL

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