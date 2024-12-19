Konut Kredisinde Oranlar Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu

Yıl sonuna yaklaşırken, ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisi faiz oranları yeniden gündeme geldi. 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesinde ise oranlar değişti. İşte banka banka yeni liste...

Kaynak: Haber Merkezi

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Konut Kredisinde Oranlar Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 1

1 milyon TL'lik bir konut kredisi için bankaların sunduğu aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları dikkat çekiyor. Konut kredisi faiz oranları, bankadan bankaya ve vade süresine göre farklılık gösteriyor. Vade süresi ne kadar uzun olursa, aylık taksitler o kadar düşük, ancak toplam geri ödeme miktarı da o kadar yüksek oluyor.

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Konut Kredisinde Oranlar Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 2

1 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEMESİ AÇIKLANDI

Bankaların sunduğu güncel verilere göre, 1 milyon TL'lik bir konut kredisi için ödeme planları şu şekilde:

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84 TL

Toplam Ödeme: 3.839.600 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.058.143 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Toplam Ödeme: 5.101.192 TL.

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Konut Kredisinde Oranlar Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 3

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.819.131 TL

HALK BANKASI

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 34.626,53 TL

Toplam Ödeme: 4.173.883 TL

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 33.121,69 TL

Toplam Ödeme: 3.990.862 TL

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Konut Kredisinde Oranlar Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 4

ALBARAKA

Faiz Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.822.348 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.710.619 TL

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Konut Kredisinde Oranlar Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 5

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.710.619 TL

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