Konut Kredisinde Oranlar Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu
Yıl sonuna yaklaşırken, ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisi faiz oranları yeniden gündeme geldi. 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesinde ise oranlar değişti. İşte banka banka yeni liste...
Kaynak: Haber Merkezi
1 milyon TL'lik bir konut kredisi için bankaların sunduğu aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları dikkat çekiyor. Konut kredisi faiz oranları, bankadan bankaya ve vade süresine göre farklılık gösteriyor. Vade süresi ne kadar uzun olursa, aylık taksitler o kadar düşük, ancak toplam geri ödeme miktarı da o kadar yüksek oluyor.
1 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEMESİ AÇIKLANDI
Bankaların sunduğu güncel verilere göre, 1 milyon TL'lik bir konut kredisi için ödeme planları şu şekilde:
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 31.815,84 TL
Toplam Ödeme: 3.839.600 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 33.684,53 TL
Toplam Ödeme: 4.058.143 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 42.400,78 TL
Toplam Ödeme: 5.101.192 TL.
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.605.044 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.819.131 TL
HALK BANKASI
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 34.626,53 TL
Toplam Ödeme: 4.173.883 TL
ING
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 33.121,69 TL
Toplam Ödeme: 3.990.862 TL
ALBARAKA
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 30.889,92 TL
Toplam Ödeme: 3.724.550 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.822.348 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.710.619 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421,45 TL
Toplam Ödeme: 3.547.701 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.710.619 TL