Konut Kredisinde Oranlar Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu

1 milyon TL'lik bir konut kredisi için bankaların sunduğu aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları dikkat çekiyor. Konut kredisi faiz oranları, bankadan bankaya ve vade süresine göre farklılık gösteriyor. Vade süresi ne kadar uzun olursa, aylık taksitler o kadar düşük, ancak toplam geri ödeme miktarı da o kadar yüksek oluyor.