Konut Kredisinde Faizler Erimeye Başladı: 287 Bin Lira Cebinizde Kalacak!
Bankaların konut kredisi faiz oranlarında yaptığı güncellemeyle birlikte kredi maliyetlerinde belirgin bir düşüş yaşandı. Ancak yükselen konut fiyatları, ev sahibi olmayı planlayanlar için hâlâ büyük bir engel oluşturuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
120 ay vadeli 1 milyon TL'lik konut kredisi çekenler için faiz oranlarındaki düşüş, ödeme planlarını doğrudan etkiledi. Daha önce %3,05 olan faiz oranları, %2,79 seviyesine çekildi.
Bu değişiklikle birlikte aylık taksit tutarı 31 bin 952 TL’den 28 bin 960 TL’ye geriledi. Böylece toplam geri ödemede yaklaşık 287 bin TL’lik bir tasarruf sağlanmış oldu.
BANKALARIN GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi faiz oranları bankalara göre farklılık gösteriyor. İşte bazı büyük bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları:
Bankalar arasında en düşük faiz oranını yüzde 2,75 ile Kuveyt Türk sunuyor. Bu oranla 120 ay vadeli bir kredi çekenler, aylık yaklaşık 28 bin 603 TL taksit ödemesi yapıyor. Akbank ise yüzde 2,85 faiz oranı ile kredi imkânı sağlarken, 10 yıllık vadede aylık ödeme tutarı 29 bin 512 TL olarak hesaplanıyor.
Kamu bankalarına bakıldığında, Ziraat Bankası yüzde 3,09 faiz oranıyla kredi sunuyor ve bu oranla 120 ay vadeli kredi çekenlerin aylık ödemesi 31 bin 722 TL’ye denk geliyor. VakıfBank’ta faiz oranı yüzde 3,30 seviyesinde bulunuyor ve aylık taksit 33 bin 684 TL olarak hesaplanıyor. Halkbank ise yüzde 3,40 faiz oranı uyguluyor ve 120 ay vadede kredi kullananlar aylık 34 bin TL ödeme yapıyor.
KREDİ KULLANMAK İÇİN UYGUN ZAMAN MI?
Faiz oranlarının düşmesi, konut kredisi çekmeyi cazip hâle getirse de artan konut fiyatları, ev sahibi olmayı zorlaştırmaya devam ediyor. Uzmanlar, kredi çekeceklerin ödeme planlarını detaylı bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.