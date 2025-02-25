Konut Kredisinde Faizler Erimeye Başladı: 287 Bin Lira Cebinizde Kalacak!

BANKALARIN GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faiz oranları bankalara göre farklılık gösteriyor. İşte bazı büyük bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları:

Bankalar arasında en düşük faiz oranını yüzde 2,75 ile Kuveyt Türk sunuyor. Bu oranla 120 ay vadeli bir kredi çekenler, aylık yaklaşık 28 bin 603 TL taksit ödemesi yapıyor. Akbank ise yüzde 2,85 faiz oranı ile kredi imkânı sağlarken, 10 yıllık vadede aylık ödeme tutarı 29 bin 512 TL olarak hesaplanıyor.

Kamu bankalarına bakıldığında, Ziraat Bankası yüzde 3,09 faiz oranıyla kredi sunuyor ve bu oranla 120 ay vadeli kredi çekenlerin aylık ödemesi 31 bin 722 TL’ye denk geliyor. VakıfBank’ta faiz oranı yüzde 3,30 seviyesinde bulunuyor ve aylık taksit 33 bin 684 TL olarak hesaplanıyor. Halkbank ise yüzde 3,40 faiz oranı uyguluyor ve 120 ay vadede kredi kullananlar aylık 34 bin TL ödeme yapıyor.