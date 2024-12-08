Konut Kredisinde Faiz Oranları Güncellendi: 3 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu

Konut kredisi kullanımı, faiz artışları ve ev fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle giderek azalıyor. Ayrıca kredi taleplerine verilen ret oranlarındaki artış da dikkat çekiyor. Güncellenen faiz oranlarına göre, 3 milyon TL kredi için ödenecek aylık taksit miktarı hesaplandı.

BANKA BANKA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI LİSTESİ

Faiz oranlarındaki değişiklik, konut almak isteyenlerin bütçe planlamasını yeniden gözden geçirmesine neden olurken, sektör üzerindeki etkileri de yakından takip ediliyor.