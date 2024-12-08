Konut Kredisinde Faiz Oranları Güncellendi: 3 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından bankalar, konut kredisi faiz oranlarını yeniden düzenledi. Yeni oranlarla birlikte, 3 milyon TL’lik bir kredi çekenlerin aylık ödeme tutarı da değişiklik gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Konut kredisi kullanımı, faiz artışları ve ev fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle giderek azalıyor. Ayrıca kredi taleplerine verilen ret oranlarındaki artış da dikkat çekiyor. Güncellenen faiz oranlarına göre, 3 milyon TL kredi için ödenecek aylık taksit miktarı hesaplandı.
BANKA BANKA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI LİSTESİ
Faiz oranlarındaki değişiklik, konut almak isteyenlerin bütçe planlamasını yeniden gözden geçirmesine neden olurken, sektör üzerindeki etkileri de yakından takip ediliyor.
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 127.202,33 TL
Toplam Ödeme: 15.287.378 TL.
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 89.635,63 TL
Toplam Ödeme: 10.785.895 TL
ING
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 99.365,08 TL
Toplam Ödeme: 11.950.069 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 94.334,27 TL
Toplam Ödeme: 11.351.217 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 107.859,12 TL
Toplam Ödeme: 12.963.659 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 95.168,94 TL
Toplam Ödeme: 11.445.863 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 95.168,94 TL
Toplam Ödeme: 11.442.646 TL
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 101.053,59 TL
Toplam Ödeme: 12.152.430 TL