Konut Kredisinde Faiz Oranları Güncellendi: 3 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından bankalar, konut kredisi faiz oranlarını yeniden düzenledi. Yeni oranlarla birlikte, 3 milyon TL’lik bir kredi çekenlerin aylık ödeme tutarı da değişiklik gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Konut Kredisinde Faiz Oranları Güncellendi: 3 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 1

Konut kredisi kullanımı, faiz artışları ve ev fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle giderek azalıyor. Ayrıca kredi taleplerine verilen ret oranlarındaki artış da dikkat çekiyor. Güncellenen faiz oranlarına göre, 3 milyon TL kredi için ödenecek aylık taksit miktarı hesaplandı.

BANKA BANKA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI LİSTESİ

Faiz oranlarındaki değişiklik, konut almak isteyenlerin bütçe planlamasını yeniden gözden geçirmesine neden olurken, sektör üzerindeki etkileri de yakından takip ediliyor.

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Konut Kredisinde Faiz Oranları Güncellendi: 3 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 2

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 127.202,33 TL

Toplam Ödeme: 15.287.378 TL.

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 89.635,63 TL

Toplam Ödeme: 10.785.895 TL

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 99.365,08 TL

Toplam Ödeme: 11.950.069 TL

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Konut Kredisinde Faiz Oranları Güncellendi: 3 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 3

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 94.334,27 TL

Toplam Ödeme: 11.351.217 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 107.859,12 TL

Toplam Ödeme: 12.963.659 TL

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Konut Kredisinde Faiz Oranları Güncellendi: 3 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 4

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 95.168,94 TL

Toplam Ödeme: 11.445.863 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 95.168,94 TL

Toplam Ödeme: 11.442.646 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 101.053,59 TL

Toplam Ödeme: 12.152.430 TL

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