Konut Kredisinde Faiz Oranları Değişti: 2 Milyon Liranın 10 Yıllık Geri Ödemesi Ne Oldu?

Konut kredisi faiz oranlarının değişmesiyle birlikte, kredi kullanmayı planlayanlar tarafından yeni oranlar araştırılmaya başlandı. Peki, 2 milyon TL tutarında bir konut kredisi kullanıldığında, 10 yıllık geri ödeme planı ne kadar oldu?

Bankaların sunduğu güncel konut kredisi faiz oranlarına göre, 2 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi, seçilen faiz oranına ve vade süresine göre farklılık gösterebilir. 10 yıllık (120 ay) vadeli bir kredi için aylık ödeme tutarı ve toplam geri ödeme miktarı, faiz oranlarına göre yeniden şekillendi.

Kredi faizlerinin artmasıyla birlikte aylık ödeme tutarlarında da artış yaşanırken, kredi kullanacak olan vatandaşların bütçelerini buna göre düzenlemeleri gerekiyor. Faiz oranlarının sabit kalmasına rağmen, bankaların sunduğu kredilerdeki koşullar ve ödeme planlarını etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

HANGİ BANKANIN KONUT KREDİSİNDE GERİ ÖDEMELER NE KADAR?

AKBANK (İlk Evim Konut Kredisi)

2 milyon TL-10 yıl vade

Faiz Oranı %2,89

Aylık Taksit 59.757,08 TL

Toplam Ödeme 7.195.469 TL

ING (Konut Kredisi)

2 milyon TL-10 yıl vade

Faiz Oranı %3,19

Aylık Taksit 65.308,18 TL

Toplam Ödeme 7.857.101 TL

VAKIF KATILIM (Konut Finansmanı)

2 milyon TL-10 yıl vade

Faiz Oranı %2,99

Aylık Taksit61.595,32 TL

Toplam Ödeme7.411.338 TL

GARANTİ BBVA (Konut Kredisi)

2 milyon TL-10 yıl vade

Faiz Oranı %3,06

Aylık Taksit 62.889,51 TL

Toplam Ödeme 7.571.535 TL

ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)

2 milyon TL-10 yıl vade

Faiz Oranı %3,09

Aylık Taksit 63.445,96 TL

Toplam Ödeme 7.630.889 TL

VAKIFBANK (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)

2 milyon TL-10 yıl vade

Faiz Oranı %3,30

Aylık Taksit 67.369,06 TL

Toplam Ödeme 8.105.287 TL

HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)

2 milyon TL-10 yıl vade

Faiz Oranı %3,40

Aylık Taksit 69.253,07 TL

Toplam Ödeme 8.334.068 TL

DENİZBANK (Mortgage Kredisi)

2 milyon TL-10 yıl vade

Faiz Oranı %4,21

Aylık Taksit 84.801,56 TL

Toplam Ödeme 10.193.146 TL

TEB

2 milyon TL-10 yıl vade

Faiz Oranı %3,90

Aylık Taksit Tutarı 78.799 TL

Toplam Ödeme 9.477.524 TL

Kaynak: Haber Merkezi