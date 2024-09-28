Konut Kredisinde Faiz Oranları Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu

Son günlerde, konut kredilerinde yapılan güncellemeler ile birlikte birçok banka, rekabetçi faiz oranları sunmaya başladı. Bu değişiklikler, konut almak isteyenler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Özellikle 1 milyon TL değerindeki bir konut için alınacak kredinin geri ödeme planı ve faiz oranları, bankalar arasında değişiklik gösteriyor. İşte güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme detayları: