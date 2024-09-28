Konut Kredisinde Faiz Oranları Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu

Konut kredilerinde son dönemlerde gözlemlenen düşüş, konut almak isteyenler için fırsatlar sunuyor. Yüksek kiraların etkisiyle birçok kişi, kira ödemek yerine konut kredisi ile mülk sahibi olmayı tercih ediyor. Bu durum, enflasyonist ortamlarda da uzun vadede ödeme kolaylığı sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Konut Kredisinde Faiz Oranları Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 1

Son günlerde, konut kredilerinde yapılan güncellemeler ile birlikte birçok banka, rekabetçi faiz oranları sunmaya başladı. Bu değişiklikler, konut almak isteyenler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Özellikle 1 milyon TL değerindeki bir konut için alınacak kredinin geri ödeme planı ve faiz oranları, bankalar arasında değişiklik gösteriyor. İşte güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme detayları:

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Konut Kredisinde Faiz Oranları Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 2

Garanti BBVA

Kredi Tutarı: 1.000.000

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167,07 TL

Toplam Ödeme: 3.759.842 TL

Ziraat Bankası

Kredi Tutarı: 1.000.000

Taksit Tutarı: 28.966,10 TL

Faiz Oranı: % 2,79

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Konut Kredisinde Faiz Oranları Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 3

Akbank

Kredi Tutarı: 1.000.000

Taksit Tutarı: 31.074,62 TL

Faiz Oranı: %3,02

Geri Ödeme Tutarı: 3.748.574 TL

ING

Kredi Tutarı: 1.000.000

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 32.654,09 TL

Toplam Ödeme: 3.933.610 TL

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Konut Kredisinde Faiz Oranları Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 4

Vakıfbank

Kredi Tutarı: 1.000.000

Faiz Oranı: %3.89

Aylık Taksit: 39.303 TL

Toplam Ödeme:4.716.360

Türkiye İş Bankası

Kredi Tutarı: 1.000.000

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 32.280,98 TL

Toplam Ödeme: 3.894.277 TL

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