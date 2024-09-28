Konut Kredisinde Faiz Oranları Değişti: 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu
Konut kredilerinde son dönemlerde gözlemlenen düşüş, konut almak isteyenler için fırsatlar sunuyor. Yüksek kiraların etkisiyle birçok kişi, kira ödemek yerine konut kredisi ile mülk sahibi olmayı tercih ediyor. Bu durum, enflasyonist ortamlarda da uzun vadede ödeme kolaylığı sağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son günlerde, konut kredilerinde yapılan güncellemeler ile birlikte birçok banka, rekabetçi faiz oranları sunmaya başladı. Bu değişiklikler, konut almak isteyenler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Özellikle 1 milyon TL değerindeki bir konut için alınacak kredinin geri ödeme planı ve faiz oranları, bankalar arasında değişiklik gösteriyor. İşte güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme detayları:
Garanti BBVA
Kredi Tutarı: 1.000.000
Faiz Oranı: %3,03
Aylık Taksit: 31.167,07 TL
Toplam Ödeme: 3.759.842 TL
Ziraat Bankası
Kredi Tutarı: 1.000.000
Taksit Tutarı: 28.966,10 TL
Faiz Oranı: % 2,79
Akbank
Kredi Tutarı: 1.000.000
Taksit Tutarı: 31.074,62 TL
Faiz Oranı: %3,02
Geri Ödeme Tutarı: 3.748.574 TL
ING
Kredi Tutarı: 1.000.000
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 32.654,09 TL
Toplam Ödeme: 3.933.610 TL
Vakıfbank
Kredi Tutarı: 1.000.000
Faiz Oranı: %3.89
Aylık Taksit: 39.303 TL
Toplam Ödeme:4.716.360
Türkiye İş Bankası
Kredi Tutarı: 1.000.000
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 32.280,98 TL
Toplam Ödeme: 3.894.277 TL