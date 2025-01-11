Konut Kredisinde 2025 Oranları Duyuruldu: Rakamlar Sil Baştan!
Yeni bir ev sahibi olmak isteyenler için 2025 yılı konut kredisi kampanyaları açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar arasındaki rekabet, faiz oranlarının %3’ün altına düşmesini sağladı. Ancak, %3 ve altında faiz sunan banka sayısı şimdilik sadece dört ile sınırlı kaldı. Peki 3 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi ne kadar oldu?
3 MİLYON LİRA KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ
İşte, 3 milyon TL tutarındaki bir konut kredisi için ödeme planlarıyla birlikte düşük faizli kredi sunan bankalar:
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 92.669,75 TL
Toplam Ödeme: 11.152.070 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 92.392,97 TL
Toplam Ödeme: 11.109.216 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %2,91
Aylık Taksit: 90.185,54 TL
Toplam Ödeme: 10.864.119 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 89.635,63 TL
Toplam Ödeme: 10.787.035 TL