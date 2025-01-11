Konut Kredisinde 2025 Oranları Duyuruldu: Rakamlar Sil Baştan!

Yeni bir ev sahibi olmak isteyenler için 2025 yılı konut kredisi kampanyaları açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Konut Kredisinde 2025 Oranları Duyuruldu: Rakamlar Sil Baştan! - Resim: 1

Bankalar arasındaki rekabet, faiz oranlarının %3’ün altına düşmesini sağladı. Ancak, %3 ve altında faiz sunan banka sayısı şimdilik sadece dört ile sınırlı kaldı. Peki 3 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi ne kadar oldu?

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Konut Kredisinde 2025 Oranları Duyuruldu: Rakamlar Sil Baştan! - Resim: 2

3 MİLYON LİRA KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

İşte, 3 milyon TL tutarındaki bir konut kredisi için ödeme planlarıyla birlikte düşük faizli kredi sunan bankalar:

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Konut Kredisinde 2025 Oranları Duyuruldu: Rakamlar Sil Baştan! - Resim: 3

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 92.669,75 TL

Toplam Ödeme: 11.152.070 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 92.392,97 TL

Toplam Ödeme: 11.109.216 TL

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Konut Kredisinde 2025 Oranları Duyuruldu: Rakamlar Sil Baştan! - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %2,91

Aylık Taksit: 90.185,54 TL

Toplam Ödeme: 10.864.119 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 89.635,63 TL

Toplam Ödeme: 10.787.035 TL

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