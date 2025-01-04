Konut Kredisinde 2025 Ayarı: Bankaların Faiz Oranları Değişti! İşte 2 Milyon TL'nin Geri Ödeme Planı

Konut kredisi faiz oranları ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yeni yılla birlikte 2 milyon TL'lik konut kredisinin taksit tutarları yeniden değişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Konut Kredisinde 2025 Ayarı: Bankaların Faiz Oranları Değişti! İşte 2 Milyon TL'nin Geri Ödeme Planı - Resim: 1

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Vatandaşlar, hem uygun faiz oranlarını hem de bütçelerine en uygun ödeme planlarını bulmak için araştırmalarını sürdürüyor. Bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları yeni yılla birlikte değişti. Kredi faiz oranları banka ve vade sayısına göre farklılık gösteriyor. İşte bankaların 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

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Konut Kredisinde 2025 Ayarı: Bankaların Faiz Oranları Değişti! İşte 2 Milyon TL'nin Geri Ödeme Planı - Resim: 2

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı:

Akbank

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08 TL

Toplam Ödeme: 7.195.469 TL

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 66.243,39 TL

Toplam Ödeme: 7.970.466 TL

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32 TL

Toplam Ödeme: 7.411.338 TL

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Konut Kredisinde 2025 Ayarı: Bankaların Faiz Oranları Değişti! İşte 2 Milyon TL'nin Geri Ödeme Planı - Resim: 3

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96 TL

Toplam Ödeme: 7.634.106 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 73.238,82 TL

Toplam Ödeme: 8.809.249 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96 TL

Toplam Ödeme: 7.630.889 TL

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Konut Kredisinde 2025 Ayarı: Bankaların Faiz Oranları Değişti! İşte 2 Milyon TL'nin Geri Ödeme Planı - Resim: 4

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 67.181,19 TL

Toplam Ödeme: 8.080.042 TL

VakıfBank
Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 67.369,06 TL

Toplam Ödeme: 8.105.287 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 69.253,07 TL

Toplam Ödeme: 8.334.068 TL

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Konut Kredisinde 2025 Ayarı: Bankaların Faiz Oranları Değişti! İşte 2 Milyon TL'nin Geri Ödeme Planı - Resim: 5

Ziraat Katılım

Kâr Payı Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 71.906,08 TL

Toplam Ödeme: 8.644.294 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 84.801,56 TL

Toplam Ödeme: 10.194.286 TL

Anadolubank

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 105.226,71 TL

Toplam Ödeme: 12.645.405 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 117.922,74 TL

Toplam Ödeme: 14.171.428 TL.

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