Konut Kredisinde 2025 Ayarı: Bankaların Faiz Oranları Değişti! İşte 2 Milyon TL'nin Geri Ödeme Planı
Konut kredisi faiz oranları ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yeni yılla birlikte 2 milyon TL'lik konut kredisinin taksit tutarları yeniden değişti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Vatandaşlar, hem uygun faiz oranlarını hem de bütçelerine en uygun ödeme planlarını bulmak için araştırmalarını sürdürüyor. Bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları yeni yılla birlikte değişti. Kredi faiz oranları banka ve vade sayısına göre farklılık gösteriyor. İşte bankaların 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı:
Akbank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.195.469 TL
ING
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 66.243,39 TL
Toplam Ödeme: 7.970.466 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32 TL
Toplam Ödeme: 7.411.338 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96 TL
Toplam Ödeme: 7.634.106 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 73.238,82 TL
Toplam Ödeme: 8.809.249 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96 TL
Toplam Ödeme: 7.630.889 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 67.181,19 TL
Toplam Ödeme: 8.080.042 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 67.369,06 TL
Toplam Ödeme: 8.105.287 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 69.253,07 TL
Toplam Ödeme: 8.334.068 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 71.906,08 TL
Toplam Ödeme: 8.644.294 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 84.801,56 TL
Toplam Ödeme: 10.194.286 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 105.226,71 TL
Toplam Ödeme: 12.645.405 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 117.922,74 TL
Toplam Ödeme: 14.171.428 TL.