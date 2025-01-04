Konut Kredisinde 2025 Ayarı: Bankaların Faiz Oranları Değişti! İşte 2 Milyon TL'nin Geri Ödeme Planı

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Vatandaşlar, hem uygun faiz oranlarını hem de bütçelerine en uygun ödeme planlarını bulmak için araştırmalarını sürdürüyor. Bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları yeni yılla birlikte değişti. Kredi faiz oranları banka ve vade sayısına göre farklılık gösteriyor. İşte bankaların 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...