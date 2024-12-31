Konut Kredisi Şartları Değişti! Artık O Zorunluluk Resmen Kaldırıldı: Paraya Kolay Ulaşımı Sağlayacak Adım

Konut kredilerinde yeni dönem! Karar Resmi Gazete'den duyuruldu. Artık bankaya gitmeye de ıslak imzaya da gerek kalmadı. Ticaret Bakanlığı'nın çok konuşulacak hamlesi ile uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kredi kullanımı mümkün hale geldi. İşte detaylar...

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Konut Kredisi Şartları Değişti! Artık O Zorunluluk Resmen Kaldırıldı: Paraya Kolay Ulaşımı Sağlayacak Adım

Ticaret Bakanlığı konut kredileri ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlüğe göre, düzenlemelerle finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, konut finansmanı sözleşmeleri ve tüketici kredisi sözleşmelerinde değişikliğe gidildi.

Yapılan değişikliklerle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ekimde yürürlüğe giren düzenlemelere uyum amaçlandı. Tüketicilere yönelik finansal hizmet sunumunda dijital dönüşümü hızlandıracak adımlar atıldı.

ELEKTRONİK ORTAMDAN YAPILABİLECEK

Düzenlemelerle birlikte konut kredilerinin şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılması mümkün kılındı. Bu kapsamda krediye erişim işlem aşamalarının kolaylaştırılması, sözleşme akdine bağlı olarak kullanılan dokümantasyondan tasarruf sağlanması ve mesafeli finansal hizmet sunumuna ilişkin uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlandı.
Yürürlüğe giren değişikliklerle birlikte hem bireysel ihtiyaç hem de konut kredilerinde geçmişte yazılı olarak başvuru yapmayı gerektiren krediye bağlı bazı işlemlerin uzaktan iletişim araçlarıyla yapılabilmesi sağlandı.

Konut Kredisi Şartları Değişti! Artık O Zorunluluk Resmen Kaldırıldı: Paraya Kolay Ulaşımı Sağlayacak Adım - Resim : 1

SÖZLEŞME İÇERİĞİNDE YER VERMEK ZORUNDA

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı haline getirilmesi dikkate alınarak, hem bireysel ihtiyaç ve konut kredilerinde hem de elektronik ortamda tüketicilerce satın alınan sigorta, bireysel emeklilik, ödeme ve diğer bankacılık hizmetlerine ilişkin sözleşmelerde, tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetine veya dava açmadan önce ara bulucuya başvurulması şartı ile tüketici mahkemesine yapabileceklerine dair bilgiye sözleşme içeriğinde yer verilmesi zorunlu tutuldu. Böylelikle tüketicilerin daha doğru bilgilendirilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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