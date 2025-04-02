Konut Kredisi Faizleri Değişti! İşte 2 Milyon TL'nin Aylık Ödemesi

Bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı, birkaç ay önce yüzde 3,05 seviyesindeyken, yüzde 2,59’a kadar geriledi.

Bu düşüşle birlikte, 10 yıl vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi için aylık taksit 31 bin 352 TL’den 27 bin 163 TL’ye düştü. Böylece toplam geri ödeme tutarı 502 bin TL azalarak 3 milyon 260 bin TL oldu.