Konut Kredisi Faizleri Değişti! İşte 2 Milyon TL'nin Aylık Ödemesi
Konut kredisi faizleri düştü. Ev almak isteyenlerin merakla beklediği faiz oranları düşüşe geçti. 2 Nisan itibarıyla konut kredisi faiz oranları 2,59'a kadar indi. Peki, konut almak için 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi çekerseniz aylık ne kadar ödeme yaparsınız? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı, birkaç ay önce yüzde 3,05 seviyesindeyken, yüzde 2,59’a kadar geriledi.
Bu düşüşle birlikte, 10 yıl vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi için aylık taksit 31 bin 352 TL’den 27 bin 163 TL’ye düştü. Böylece toplam geri ödeme tutarı 502 bin TL azalarak 3 milyon 260 bin TL oldu.
2 Nisan itibarıyla, 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları banka banka güncellendi.
İşte detaylar...
AKBANK
Toplam Ödeme 7.415.798 TL
Faiz Oranı % 2,99
Aylık Taksit 61.595 TL
ZİRAAT BANKASI
Toplam Ödeme 6.541.659 TL
Faiz Oranı % 2,59
Aylık Taksit 54.326 TL
QNB FİNANSBANK
Toplam Ödeme 7.082.472 TL
Faiz Oranı % 2,84
Aylık Taksit 58.843 TL
İŞ BANKASI
Toplam Ödeme 7.413.998 TL
Faiz Oranı % 2,99
Aylık Taksit 61.595 TL
TEB
Toplam Ödeme 7.657.279 TL
Faiz Oranı % 3,1
Aylık Taksit 63.632 TL
HALKBANK
Toplam Ödeme 7.994.249 TL
Faiz Oranı % 3,25
Aylık Taksit 66.431 TL
GARANBİ BBVA
Toplam Ödeme 7.716.864 TL
Faiz Oranı % 3,12
Aylık Taksit 64.003 TL