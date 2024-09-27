Konut Kredisi Faizi İçin Bu Tarih İlk Kez Verildi: Ev Almak İsteyenlerin Beklediği An Geldi

Sektör temsilcileri, Merkez Bankası'nın faiz politikalarındaki değişimlerin inşaat sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirerek, konut kredi faizlerinde düşüşün ne zaman gerçekleşebileceğine dair tahminlerde bulundu. Peki, konut kredisi faizleri ne zaman düşecek? Faiz oranlarında nasıl bir değişim yaşanacak? Şu anda konut almak mantıklı mı? Faiz indirimi sonrası konut fiyatları nasıl şekillenecek? İşte merak edilen detaylar...

Sektör temsilcilerinden Erdal Albayrak, Merkez Bankası'nın faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğini ve faizlerin düşmesiyle konut satışlarında büyük bir hareketlilik beklediklerini belirtti. Albayrak, "Şu anda konut almak için en uygun zaman. Konutlar maliyetine satılıyor" diyerek sektörde fırsatlar olduğunu vurguladı.