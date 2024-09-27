Konut Kredisi Faizi İçin Bu Tarih İlk Kez Verildi: Ev Almak İsteyenlerin Beklediği An Geldi
Konut kredisi faizlerinde beklenen düşüş haberi, ev almak isteyen vatandaşlar ve inşaat sektörü için umut ışığı oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sektör temsilcileri, Merkez Bankası'nın faiz politikalarındaki değişimlerin inşaat sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirerek, konut kredi faizlerinde düşüşün ne zaman gerçekleşebileceğine dair tahminlerde bulundu. Peki, konut kredisi faizleri ne zaman düşecek? Faiz oranlarında nasıl bir değişim yaşanacak? Şu anda konut almak mantıklı mı? Faiz indirimi sonrası konut fiyatları nasıl şekillenecek? İşte merak edilen detaylar...
Sektör temsilcilerinden Erdal Albayrak, Merkez Bankası'nın faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğini ve faizlerin düşmesiyle konut satışlarında büyük bir hareketlilik beklediklerini belirtti. Albayrak, "Şu anda konut almak için en uygun zaman. Konutlar maliyetine satılıyor" diyerek sektörde fırsatlar olduğunu vurguladı.
BİR DAİRENİN BETON MALİYETİ TELEVİZYON FİYATI KADAR
Beton maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Albayrak, "3+1 dairede beton maliyeti sadece iyi bir televizyon fiyatına denk geliyor. Yaklaşık 2.000-2.500 dolar civarında, ki bu da 6-7 milyon TL’ye satılan bir dairede çok küçük bir rakam" ifadesini kullandı.
HAZIR BETON SEKTÖRÜNDE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
Türkiye’de beton üretiminin %75’inin Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi firmalar tarafından gerçekleştirildiğini belirten Albayrak, regülasyon ve standartların önemine vurgu yaparak, olası düzenlemeler sonrası sektördeki firma sayısının ciddi şekilde azalabileceğini öne sürdü. Albayrak, "Bugün Türkiye’de 1.300-1.400 arasında beton firması bulunuyor. Olası bir regülasyon sonrası bu sayı 300-400’e düşebilir" dedi.
KONUT FAİZLERİNDE ASIL DÜŞÜŞÜN NET TARİHİNİ VERDİ
Albayrak, inşaat sektöründe büyüme için doğru zamanın geldiğini ifade ederken, konut kredi faizlerinde beklenen düşüş tarihini de açıkladı. "2026’nın ilk çeyreğinde konut kredilerinde asıl düşüş yaşanacak ve biz de planlarımızı buna göre yapıyoruz" dedi.