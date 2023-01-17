Konut kampanyasında bankacı da detaylardan habersiz

İktidarın ‘orta gelirli’ için duyurduğu konut kampanyası için başvurular dün başlasa da detaylara bankacılar bile hakim değil.

Konut kampanyasında bankacı da detaylardan habersiz - Resim: 1

Orta gelir grubuna yönelik devreye alındığı söylenen ‘Yeni Evim Kampanyası’ dün itibariyle başladı. İktidarın politikaları sonrası, yerli alıcılar için iki senedir kredi imkanları kapalıydı. Kampanyaya katılanlara 0,69-0,99 arasında değişen faizli krediyle ev sahibi olmak için fırsat sunuluyor.

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Konut kampanyasında bankacı da detaylardan habersiz - Resim: 2

Kampanya ilk günde satış ofislerinde hareketlilik yaratsa da sürecin devamını bankaların vereceği kredi koşullarının belirleyeceği kaydediliyor.

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Konut kampanyasında bankacı da detaylardan habersiz - Resim: 3

Ekonomim.com'dan Leyla İlhan’a konuşan Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, kampanyanın başlamasına rağmen bankacıların da detaylar konusunda bir şey bilmediğini belirtti.

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Konut kampanyasında bankacı da detaylardan habersiz - Resim: 4

Özyurt, “Firma olarak bizim elimizde hem bitmiş, hem devam eden hem de başlayacak olan konut projeleriyle yeterli arz var. Banka bunların ne kadarına kredi verecek, burası önemli” dedi.

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