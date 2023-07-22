Konut fiyatlarında artış yolda: Artık yabancılar bile isyan ediyor
Emlak fiyatları her geçen gün artınca, satışlar geçen yıla göre yarı yarıya düştü, bazı yerlerde durma noktasına geldi. Emlak uzmanları, fiyatların yabancılara bile pahalı geldiğini açıklayarak önümüzdeki günlerde neler beklendiği anlattı.
Konut fiyatları artınca emlak piyasasındaki satışlar düştü hatta bazı inşaatlar iş yavaşlatıp çalışmaları durdurdu. Konut fiyatlarında tüm Türkiye’de fiyatlar rekor seviyelere ulaştı. Durum böyle olunca da konut satışlarındaki düşüş hız kazandı. Türkiye genelinde haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 44 azaldı.
Ev fiyatları artık yabancı yatırımcıya da pahalı gelmeye başladı. Öyle ki bazı bölgelerde yabancıya konut satışı da durma noktasına geldi. Vatandaşlıkta da sınırın 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselmesinin de alımları etkilediği belirtildi.
'DURMA NOKTASINA GELEN İNŞAATLAR VAR'
Mynet'in aktardığına göre emlakçılık yapan Cemalettin Demirci emlak piyasasının durumu ile ilgili geçen seneki oranlara göre yarıya yakın satışların düştüğünü söyledi. Demirci açıklamaların devamında ise şu ifadeleri kullandı:
‘İnşaat maliyetlerinin artmasından ve anlaştıkları rakamı müteahhitlerin güncelleyememesinden dolayı maalesef durma noktasına gelen inşaatlar var.’