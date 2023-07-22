Konut fiyatlarında artış yolda: Artık yabancılar bile isyan ediyor

Ev fiyatları artık yabancı yatırımcıya da pahalı gelmeye başladı. Öyle ki bazı bölgelerde yabancıya konut satışı da durma noktasına geldi. Vatandaşlıkta da sınırın 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselmesinin de alımları etkilediği belirtildi.