Konut Fiyatlarında 700 Bin Liralık Deprem
Konut kredisi faiz oranlarında yapılan indirimin ardından fırsatçıların devreye girmesiyle bazı dairelerin fiyatlarında bir günde 700 bin TL’lik artış yaşandı. Özellikle İstanbul'da konut fiyatlarının son bir ayda yüzde 5,5 yükseldiği belirtiliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ağustos ayı konut fiyat endeksine göre, Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artış kaydetti. İstanbul'da ise bu oran yüzde 5,5'e ulaştı. Ancak, kredi faiz oranlarındaki yeterli düşüş sağlanmadığı için konut satışlarında beklenen artış gerçekleşmedi.
Uzmanlar, kur korumalı mevduattan elde edilen gelirlerin bir kısmının gayrimenkule yöneldiğini ve kiralardaki yüzde 25 sınırının kalkmasıyla kiraya vermek amacıyla yapılan alımların fiyatları artırdığını ifade ediyor. Konut kredilerinde faiz oranlarının düşmeye başlamasıyla birlikte fiyatların daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Fiyatların bu şekilde artmaya devam etmesi durumunda konut satışlarının durma noktasına gelebileceği, kiralık konut talebinin ise ciddi şekilde artacağı öngörülüyor. Uzmanlar, kiralık konut fiyatlarının da bu süreçte korkutucu seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor.
Konut fiyatlarındaki artış, ilan sitelerinde bir ay içinde yüzde 10-15 seviyelerine ulaştı. İstanbul’da bazı dairelerde ise bir günde 700 bin liralık artışlar görüldü. Bu durum, özellikle fırsatçıların fiyatları spekülatif olarak yükseltmeye çalıştığını gözler önüne serdi.
Ticaret Bakanlığı, gelen şikayetler üzerine yaptığı açıklamada, fırsatçılık yapanlara yönelik büyük cezalar uygulanacağını duyurdu.