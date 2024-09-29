Konut Fiyatlarında 700 Bin Liralık Deprem

Uzmanlar, kur korumalı mevduattan elde edilen gelirlerin bir kısmının gayrimenkule yöneldiğini ve kiralardaki yüzde 25 sınırının kalkmasıyla kiraya vermek amacıyla yapılan alımların fiyatları artırdığını ifade ediyor. Konut kredilerinde faiz oranlarının düşmeye başlamasıyla birlikte fiyatların daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Fiyatların bu şekilde artmaya devam etmesi durumunda konut satışlarının durma noktasına gelebileceği, kiralık konut talebinin ise ciddi şekilde artacağı öngörülüyor. Uzmanlar, kiralık konut fiyatlarının da bu süreçte korkutucu seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor.