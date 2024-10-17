Konut Artık Yatırım Aracı Olmaktan Çıktı: Ev Sahiplerinin Yeni Yatırım Aracı Belli Oldu

2024'ün ilk yarısında Türkiye genelinde konut satışları beklenmedik bir düşüş gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 azalarak 279 bin adete gerileyen konut satışları, sektörde dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumu konut fiyatlarındaki artış, yüksek konut kredisi faiz oranları, krediye erişim zorlukları ve ipotekli satışlardaki düşüş gibi faktörlere bağlıyor.

REKOR ARTIŞ GÖSTERDİ

KPMG'nin raporuna göre İstanbul, Türkiye genelinde en fazla konut satışının gerçekleştiği şehir oldu. 2024'ün ilk yarısında konut fiyat endeksi (KFE) 1.230,5 seviyesine ulaştı. Endeks, bir önceki yılın aynı dönemine göre %52 artış gösterse de reel bazda %9,8 düşüş kaydedildi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise endeks değerleri nominal olarak sırasıyla %40,4, %63,9 ve %49,5 oranlarında artış gösterdi.