Konut Artık Yatırım Aracı Olmaktan Çıktı: Ev Sahiplerinin Yeni Yatırım Aracı Belli Oldu
Gayrimenkul uzmanları, konutun artık yatırım aracı olmaktan çıktığını belirterek, vatandaşların 7-8 milyon lirayı daireye yatırmak yerine farklı alanlara yöneldiğine dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2024'ün ilk yarısında Türkiye genelinde konut satışları beklenmedik bir düşüş gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 azalarak 279 bin adete gerileyen konut satışları, sektörde dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumu konut fiyatlarındaki artış, yüksek konut kredisi faiz oranları, krediye erişim zorlukları ve ipotekli satışlardaki düşüş gibi faktörlere bağlıyor.
REKOR ARTIŞ GÖSTERDİ
KPMG'nin raporuna göre İstanbul, Türkiye genelinde en fazla konut satışının gerçekleştiği şehir oldu. 2024'ün ilk yarısında konut fiyat endeksi (KFE) 1.230,5 seviyesine ulaştı. Endeks, bir önceki yılın aynı dönemine göre %52 artış gösterse de reel bazda %9,8 düşüş kaydedildi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise endeks değerleri nominal olarak sırasıyla %40,4, %63,9 ve %49,5 oranlarında artış gösterdi.
EV SAHİPLERİ EVLERİNİ SATIP İŞ YERİ ALIYOR
Hükümetin uyguladığı %25 kira artış sınırı nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar arasında gerginlik sürüyor. Ev sahipleri, istedikleri zammı yapamayınca evlerini satıp iş yeri almayı tercih ediyor.
Gayrimenkul uzmanları, konutun artık cazip bir yatırım aracı olmaktan çıktığını belirterek, “Ev sahipleri artık 7-8 milyon liraya daire almak yerine sanayi dükkanlarına yöneliyor” açıklamasını yapıyor.
Konut kiralarındaki %25 artış sınırı, bu alandaki yatırımları olumsuz etkiliyor. Ev sahipleri, bu sınırlama nedeniyle evlerini satılığa çıkarırken, iş yeri ve sanayi dükkanlarına yatırım yaparak daha yüksek getiriler elde etmeyi hedefliyor.
KİMSE YATIRIM İÇİN KONUT ALMIYOR
Önceki yıllarda enflasyon oranlarına göre hesaplanan kira artış oranları, hükümetin yeni uygulaması ile %25 ile sınırlandırılmıştı. Bu nedenle, yenilenen sözleşmelerde kiracılara %25'in üzerinde zam yapılamıyor. Ev sahipleri ise bu durumun çözümünü evlerini satarak buluyor. Yatırımcılar, düşük talep nedeniyle konutların değer kazancının sınırlı kaldığını ifade ediyor.
YATIRIMCILAR SANAYİ DÜKKANLARINI TERCİH EDİYOR
Özellikle Trakya bölgesinde, yatırımcıların konut yerine sanayi dükkanlarına yöneldiği görülüyor. Küçük metrekareli fabrikalar ve sanayi dükkanları yatırımcılar için daha cazip hale geliyor. Örneğin, 300 metrekarelik bir sanayi dükkanı 270 bin dolara, yani yaklaşık 7,5 milyon TL’ye alınıyor. Bu dükkan, aylık 1.500 dolar kira getirisiyle, yatırım maliyetini 150 ayda amorti edebiliyor.
İŞ YERLERİNDE KİRA ARTIŞ ORANI YATIRIMI ÇEKİCİ KILIYOR
Ekim ayında iş yerleri için belirlenen kira artış oranı %55 seviyesinde bulunurken, konutlarda bu oran %25 ile sınırlı kaldı. Bu nedenle, yatırımcılar iş yerleri ve sanayi dükkanlarına yöneliyor. 7-8 milyon lira ile daire almak yerine, sanayi dükkanı alarak daha yüksek getiri sağlama arayışına giren yatırımcılar, daha büyük bütçeleri olanlar ise geniş metrekareli alanları veya yan yana dükkanları tercih ediyor.
Kasım ayında iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla %54,26 olarak belirlendi.