Konut, arsa ve otomobil alacaklar dikkat: Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor!

"GEÇİCİ BİR BELGE VERECEĞİZ"

Noter Başkatibi Hakan Çağlar, "Tapu dairesinin vereceği tapuyu yerine geçici bir belge vereceğiz. Bu belge ile de tescil yapılıp tapularını alabilecekler. Noter ücreti olacak ama cüzi bir miktar olacak" dedi.