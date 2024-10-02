Konut Alacakları Sevindirecek Haber SGK'dan Geldi: Faizsiz 400 Bin Lira Konut Kredisi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022 yılında duyurduğu faizsiz konut kredisi için başvuru taleplerini almaya devam ediyor. SGK'nın resmi internet sitesinde, bu krediye dair ayrıntılı bilgiler ve faydalanma koşulları paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK tarafından sağlanan faizsiz konut kredisi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında harp veya vazife malulü olanlara ve bu kişilerin dul ve yetimlerine sunuluyor. Ayrıca 15 Temmuz gazileri de bu haktan yararlanabiliyor.
Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlar şu şekilde sıralanıyor:
- Harp veya vazife malulü olanlar,
- Hayatını kaybeden harp veya vazife malullerinin dul ve yetimleri,
- Harp veya vazife malulü olup görevine devam eden kamu görevlileri,
- 15 Temmuz gazileri.
Faizsiz konut kredisine başvurmak isteyen hak sahipleri, 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren SGK'dan "Hak Sahipliği Belgesi" almaksızın, doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvurarak TOKİ kampanyalı konutlardan faydalanabiliyor. Başvurular, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak hak sahipliği sorgulaması doğrultusunda değerlendiriliyor.