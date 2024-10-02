Konut Alacakları Sevindirecek Haber SGK'dan Geldi: Faizsiz 400 Bin Lira Konut Kredisi

SGK tarafından sağlanan faizsiz konut kredisi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında harp veya vazife malulü olanlara ve bu kişilerin dul ve yetimlerine sunuluyor. Ayrıca 15 Temmuz gazileri de bu haktan yararlanabiliyor.