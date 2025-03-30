Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun
Finans analisti İslam Memiş, konut fiyatlarının düşeceği yönündeki iddialara tepki gösterdi ve konut alacakları uyardı. Memiş, konut fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini belirterek, gelecekte finansal bağımsızlık için emlak yatırımlarının önemine dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, Türkiye’de yıllardır konuşulan emlak balonunun patlayacağına dair söylemleri yalanladı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “25 yıldır Türkiye’de patlayan bir emlak balonu görmedim” dedi. Emlak piyasasında herhangi bir balonun patlamadığını belirten Memiş, bu tür söylemlerle oyalananların ev sahibi olamadığını ve mağduriyetler yaşadığını ifade etti. Ayrıca, 2020 yılında başlayan bu süreçle birlikte, konut fiyatlarının en az 5 yıl daha yükselmeye devam edeceğini öngördü.
KONUT FİYATLARI NEDEN DÜŞMEYECEK?
İslam Memiş, konut fiyatlarının düşmeyeceğini destekleyen bazı ekonomik faktörlere de değindi. Bu faktörler arasında döviz kurundaki artış, inşaat maliyetlerindeki yükseliş ve gelir seviyelerindeki düşüş yer alıyor. Memiş, “Dolar geçen hafta 36 TL’den 38 TL’ye yükseldi, yıl sonuna kadar 40 TL’yi görebiliriz” diyerek döviz kuru artışının konut fiyatlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.
Ayrıca, 1 metrekare inşaat maliyetinin 25.000 TL’nin üzerinde olduğunu vurgulayan Memiş, asgari ücretli ya da emekli bir kişinin bile bir metrekare ev alamayacak durumda olduğunu belirtti.
PASİF GELİRİN ÖNEMİ
Memiş, finansal bağımsızlık için pasif gelir elde edilmesinin önemine vurgu yaptı. “Aylık gideriniz 100.000 TL ise, aynı miktarda pasif geliriniz yoksa finansal olarak güvencede değilsiniz” diyen Memiş, insanların sadece maaşla yaşamalarının bir risk taşıdığını belirtti. En sağlam çözümün kira getirisi olan gayrimenkullere yatırım yapmak olduğunu ifade etti.
GELECEKTE ÇOCUKLARINIZA GÜVENMEYİN
Özellikle 40 yaş ve üzerindekiler için önemli uyarılarda bulunan İslam Memiş, “Çocuklarınızı prens ve prenses gibi yetiştirmiş olabilirsiniz, ancak onların size bakacağını düşünerek yanılgıya düşmeyin” dedi. Gelecekte maddi zorluklarla karşılaşmamak için şimdiden finansal bağımsızlık için önlemler alınması gerektiğini söyledi.
GERÇEKLERLE YÜZLEŞİN, HAZIRLIĞINIZI YAPIN
İslam Memiş, bireylerin gelir ve giderlerini iyi hesaplamaları gerektiğine dikkat çekerek, “Hayat bir gün seni sınadığında gerçeklerle yüzleşeceksin. O gün geldiğinde çaresiz kalmamak için bugünden harekete geç ve finansal özgürlüğünü garanti altına al” şeklinde konuştu.