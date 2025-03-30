Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun

İslam Memiş, Türkiye’de yıllardır konuşulan emlak balonunun patlayacağına dair söylemleri yalanladı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “25 yıldır Türkiye’de patlayan bir emlak balonu görmedim” dedi. Emlak piyasasında herhangi bir balonun patlamadığını belirten Memiş, bu tür söylemlerle oyalananların ev sahibi olamadığını ve mağduriyetler yaşadığını ifade etti. Ayrıca, 2020 yılında başlayan bu süreçle birlikte, konut fiyatlarının en az 5 yıl daha yükselmeye devam edeceğini öngördü.