Konut Alacaklar Dikkat: Konut Kredisinde Faiz Oranları Güncellendi! 1.5 Milyonun Geri Ödemesi...
Kredi faizlerindeki düşüş ve gayrimenkul fiyatlarındaki artış beklentileri, yatırımcıları konut alımına yönlendirmeye devam ediyor. Peki, 1.5 milyon TL'lik bir konut kredisi için aylık ödemeler ve faiz oranları ne durumda?
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi, gayrimenkulü güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkarıyor. Bu koşullarda alınan krediler, yatırımcılara gelecekteki ödemelerde kolaylık sağlıyor. İşte, 1.5 milyon TL tutarındaki bir konut kredisinin 10 yıl vadeli aylık taksit tutarları:
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 58.955 TL
Toplam Ödeme: 7.092.086 TL
ING
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 48.981 TL
Toplam Ödeme: 5.896.856 TL
GARANTİ BANKASI
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 47.167 TL
Toplam Ödeme: 5.679.350 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,90
Aylık Taksit: 59.099 TL
Toplam Ödeme: 7.111.048 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %2,97
Aylık Taksit: 45.920 TL
Toplam Ödeme: 5.529.298 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 47.584 TL
Toplam Ödeme: 5.729.196 TL
HALK BANKASI
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 51.940 TL
Toplam Ödeme: 6.251.836 TL