Konut Alacaklar Dikkat: Konut Kredisinde Faiz Oranları Güncellendi! 1.5 Milyonun Geri Ödemesi...

Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi, gayrimenkulü güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkarıyor. Bu koşullarda alınan krediler, yatırımcılara gelecekteki ödemelerde kolaylık sağlıyor. İşte, 1.5 milyon TL tutarındaki bir konut kredisinin 10 yıl vadeli aylık taksit tutarları: