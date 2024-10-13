Konut Alacaklar Dikkat: Konut Kredisinde Faiz Oranları Güncellendi! 1.5 Milyonun Geri Ödemesi...

Kredi faizlerindeki düşüş ve gayrimenkul fiyatlarındaki artış beklentileri, yatırımcıları konut alımına yönlendirmeye devam ediyor. Peki, 1.5 milyon TL'lik bir konut kredisi için aylık ödemeler ve faiz oranları ne durumda?

Kaynak: Haber Merkezi

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Konut Alacaklar Dikkat: Konut Kredisinde Faiz Oranları Güncellendi! 1.5 Milyonun Geri Ödemesi... - Resim: 1

Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi, gayrimenkulü güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkarıyor. Bu koşullarda alınan krediler, yatırımcılara gelecekteki ödemelerde kolaylık sağlıyor. İşte, 1.5 milyon TL tutarındaki bir konut kredisinin 10 yıl vadeli aylık taksit tutarları:

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Konut Alacaklar Dikkat: Konut Kredisinde Faiz Oranları Güncellendi! 1.5 Milyonun Geri Ödemesi... - Resim: 2

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 58.955 TL

Toplam Ödeme: 7.092.086 TL

ING

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 48.981 TL

Toplam Ödeme: 5.896.856 TL

GARANTİ BANKASI

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 47.167 TL

Toplam Ödeme: 5.679.350 TL

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Konut Alacaklar Dikkat: Konut Kredisinde Faiz Oranları Güncellendi! 1.5 Milyonun Geri Ödemesi... - Resim: 3

TEB

Faiz Oranı: %3,90

Aylık Taksit: 59.099 TL

Toplam Ödeme: 7.111.048 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %2,97

Aylık Taksit: 45.920 TL

Toplam Ödeme: 5.529.298 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 47.584 TL

Toplam Ödeme: 5.729.196 TL

HALK BANKASI

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 51.940 TL

Toplam Ödeme: 6.251.836 TL

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