Konuşulan rakamlar belli oldu: Asgari ücret için 5 formül masada
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşlarına düzenlemenin gündemlerinde olduğunu açıklamasından sonra gözler 2024 yılı asgari ücret, memur ve emekli zammına çevrildi.
Hazine ve Maliye Bakanı geçtiğimiz günlerde 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşlarına düzenlemenin gündemlerinde olduğunu belirtmişti.
Bakanlığın açıklamasından sonra gözler ekim ayına çevrildi. Milyonlarca emekli, maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. 15 milyon emekliyi de yakından ilgilendiren maaş zammı, en çok konuşulan konular arasında.
Emekliler, maaşlarına zam yapılması durumunda bu zammın ne kadar olacağını da merak etmeye başladı.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, katıldığı A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda masada 5 farklı formül olduğunu belirtti.