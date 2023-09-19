Konuşulan rakamlar belli oldu: Asgari ücret için 5 formül masada

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşlarına düzenlemenin gündemlerinde olduğunu açıklamasından sonra gözler 2024 yılı asgari ücret, memur ve emekli zammına çevrildi.

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Konuşulan rakamlar belli oldu: Asgari ücret için 5 formül masada - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanı geçtiğimiz günlerde 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşlarına düzenlemenin gündemlerinde olduğunu belirtmişti.

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Konuşulan rakamlar belli oldu: Asgari ücret için 5 formül masada - Resim: 2

Bakanlığın açıklamasından sonra gözler ekim ayına çevrildi. Milyonlarca emekli, maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. 15 milyon emekliyi de yakından ilgilendiren maaş zammı, en çok konuşulan konular arasında.

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Konuşulan rakamlar belli oldu: Asgari ücret için 5 formül masada - Resim: 3

Emekliler, maaşlarına zam yapılması durumunda bu zammın ne kadar olacağını da merak etmeye başladı.

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Konuşulan rakamlar belli oldu: Asgari ücret için 5 formül masada - Resim: 4

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, katıldığı A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda masada 5 farklı formül olduğunu belirtti.

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