Konu, düşük emekli maaşı: Eski SSK Genel Müdürü, 2008'den sonra sigortalı olan memurları uyardı
Eski SSK Genel Müdürü M. Zekai Özcan, 2008 yılı sonrası sigortası başlayan memurlara düşük emekli maaşı ile ilgili uyardı.
Eski SSK Genel Müdürü ve 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, TBMM’de düzenlenirken komisyon başkanlığı yapan eski AKP milletvekili M. Zekai Özcan, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede memurlara uyarıda bulundu.
Özcan, şunları belirtti:"1 Ekim 2008’den sonra ilk defa sigortalı çalışacak memurlar, bulundukları kadroların karşılığı olan emekli aylıklarını değil, Bağ Kur ve SSK’lılar gibi prime esas kazançları güncellenerek, çalıştıkları sürede oluşan aylık bağlama oranlarıyla orantılı bir emekli aylığını hak edecekler.
Mevcut sistem, memurların prime esas kazançlarında; makam, temsil ve görev tazminatları, döner sermaye katkı payları ve ek ödemeler dâhil tüm kazançları (en yüksek memur aylığının yüzde 200’ünü aşan kısmı hariç) dikkate alıyor.
Hâlbuki memurların kariyer ve görevlerini göz önüne alan, prime esas kazançlarını yeniden güncelleyen bir Kamu Personel Reformu yapılmalıydı. Maalesef bu şimdiye kadar yapılmadığından, 2033 ve sonrasında emekli olacak memurlar için çok önemli iki sorun ortaya çıkacaktır.