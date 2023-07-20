Konu, düşük emekli maaşı: Eski SSK Genel Müdürü, 2008'den sonra sigortalı olan memurları uyardı

Hâlbuki memurların kariyer ve görevlerini göz önüne alan, prime esas kazançlarını yeniden güncelleyen bir Kamu Personel Reformu yapılmalıydı. Maalesef bu şimdiye kadar yapılmadığından, 2033 ve sonrasında emekli olacak memurlar için çok önemli iki sorun ortaya çıkacaktır.