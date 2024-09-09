Konkordato ve İflaslarda Büyük Artış: En Çok Hangi Sektör Etkilendi?

KONKORDATO VE İFLASLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye genelinde birçok firmanın karşı karşıya kaldığı genel tablo kritik görünüyor. Fabrikasında dikiş makineleri atıl durumda beklerken, çevrede birçok kapısına kilit vurulmuş fabrika dikkat çekiyor. Bu durum, iş dünyasında artan konkordato başvurularının ve iflas risklerinin ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, bu yılın ilk yedi ayında yaklaşık 15 bin şirket kapanmış durumda. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28’lik bir artışa işaret ediyor. Ayrıca, konkordato başvuruları da iki katına çıkarak, birçok firmanın borçlarını yapılandırma yoluna gittiğini gösteriyor.

Konkordato süreci, şirketlerin iflastan korunmak için borçlarını geçici olarak askıya almasını sağlasa da, bu durum tedarik zincirinde yer alan diğer şirketler üzerinde ciddi mali baskılar yaratıyor. Uzmanlar, bu sürecin zincirleme etkiler doğurabileceğini ve daha fazla firmanın iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Sonuç olarak, sıkılaştırma politikalarının getirdiği ekonomik zorluklar, özellikle enerji ve döviz kuru gibi maliyet unsurlarındaki artışlarla birleşince, Türkiye'deki iş dünyasında iflas ve kapanma dalgasını daha da derinleştiriyor.