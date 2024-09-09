Konkordato ve İflaslarda Büyük Artış: En Çok Hangi Sektör Etkilendi?
Türkiye'de sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele öncelikli ekonomi programının etkileri iş dünyasında derin izler bırakmaya devam ediyor. Artan maliyetler, azalan talep ve krediye erişim zorlukları nedeniyle birçok firma işten çıkarmalar, kapanmalar ve iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
Ekonomi yönetiminin yüksek enflasyonu kontrol altına almak için uyguladığı sıkılaştırma politikaları, firmalar üzerinde ciddi baskılar oluşturdu. Yüksek faiz oranları ve azalan kredi imkanları, işletmelerin maliyetlerini karşılamalarını zorlaştırırken, kapanma ve konkordato başvurularında da artış yaşanıyor.
Birçok işveren, artan enerji maliyetleri ve azalan siparişlerle boğuşuyor. Buna bağlı olarak, işverenler, çalışan sayısını azaltsa da ekonomik zorluklarla mücadele etmeye yine devam ediyor.
KONKORDATO VE İFLASLARDA BÜYÜK ARTIŞ
Türkiye genelinde birçok firmanın karşı karşıya kaldığı genel tablo kritik görünüyor. Fabrikasında dikiş makineleri atıl durumda beklerken, çevrede birçok kapısına kilit vurulmuş fabrika dikkat çekiyor. Bu durum, iş dünyasında artan konkordato başvurularının ve iflas risklerinin ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, bu yılın ilk yedi ayında yaklaşık 15 bin şirket kapanmış durumda. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28’lik bir artışa işaret ediyor. Ayrıca, konkordato başvuruları da iki katına çıkarak, birçok firmanın borçlarını yapılandırma yoluna gittiğini gösteriyor.
Konkordato süreci, şirketlerin iflastan korunmak için borçlarını geçici olarak askıya almasını sağlasa da, bu durum tedarik zincirinde yer alan diğer şirketler üzerinde ciddi mali baskılar yaratıyor. Uzmanlar, bu sürecin zincirleme etkiler doğurabileceğini ve daha fazla firmanın iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.
Sonuç olarak, sıkılaştırma politikalarının getirdiği ekonomik zorluklar, özellikle enerji ve döviz kuru gibi maliyet unsurlarındaki artışlarla birleşince, Türkiye'deki iş dünyasında iflas ve kapanma dalgasını daha da derinleştiriyor.
2 KATINA ÇIKTI
Bu yılın ilk sekiz ayında konkordatotakip.com'un verilerine göre, 982 şirket için konkordato sürecinde geçici mühlet kararı alındı. Bu rakam, geçen yıl boyunca alınan geçici mühlet kararlarının neredeyse iki katına tekabül ediyor.
EN ÇOK HANGİ SEKTÖR ETKİLENDİ?
Aynı dönemde, 58 şirket için iflas kararı verildi. Bu sayı, geçen yılın tamamında verilen iflas kararlarının sayısını geride bırakıyor; geçen yıl toplamda 65 şirket iflas etmişti. İnşaat ve tekstil sektörleri, konkordato başvurularında öne çıkan alanlar olarak dikkat çekiyor. Bu durum, bu sektörlerdeki mali zorlukların ve piyasa koşullarının ne denli ciddi olduğunu ortaya koyuyor.