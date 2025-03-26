Konkordato Sürecine Giren Akın Tekstil Borsayı Sarsmıştı! Flaş İflas Açıklaması Geldi
Türkiye’nin en köklü tekstil üreticilerinden Akın Tekstil, iflas ettiği yönündeki iddialara yanıt vererek şirketin kapanmadığını ve faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
1956 yılında kurulan şirket, alacaklıların haciz işlemlerinin önüne geçmek, üretim faaliyetlerini sürdürebilmek, öz varlıklarını korumak ve borsada işlem yapan yatırımcıların hak kaybına uğramasını engellemek amacıyla mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 18 Mart 2025 tarihinde Akın Tekstil’e üç aylık geçici mühlet tanımış ve geçici konkordato komiserleri atamıştı.
ŞİRKETTEN KAP AÇIKLAMASI
Akın Tekstil, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı yeni açıklamada, iflas ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, mahkemenin konkordato başvurusunu kabul ettiği ve şirketin mali yapısını yeniden düzenlemek için adımlar attığı vurgulandı.
Şirketin faaliyetlerine olağan şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, başta bankalar olmak üzere alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılması için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.