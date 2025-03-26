Konkordato Sürecine Giren Akın Tekstil Borsayı Sarsmıştı! Flaş İflas Açıklaması Geldi

ŞİRKETTEN KAP AÇIKLAMASI

Akın Tekstil, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı yeni açıklamada, iflas ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, mahkemenin konkordato başvurusunu kabul ettiği ve şirketin mali yapısını yeniden düzenlemek için adımlar attığı vurgulandı.