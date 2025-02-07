Konkordato Krizi Borsaya Sıçradı: En Riskli Sektörler Ortaya Çıktı

KONKORDATO BAŞVURULARINDA PATLAMA

Yeşil GYO'nun konkordato başvurusu, genel başvuru sayılarında da artışa yol açtı. Ekonomide Haber'de yer alan habere göre, Ocak 2025'te mahkemeler tarafından verilen geçici mühlet sayısı 231'e çıkarak Aralık ayındaki rekoru geçti. Aynı ay içinde 165 dosya için kesin mühlet, 77 dosya için konkordato reddi ve 21 dosya için iflas kararı verildi. 2024 boyunca 132 iflas kararı alınmış, Aralık'ta ise bu sayı 24'e ulaşmıştı.