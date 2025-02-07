Konkordato Krizi Borsaya Sıçradı: En Riskli Sektörler Ortaya Çıktı
Borsa İstanbul'da işlem gören Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) konkordato ilan etmesi, finansal piyasalarda endişeleri artırdı. Sıkı para politikalarının devam ettiği bu dönemde, hangi sektörlerin en riskli olduğu merak konusu oldu.
Kaynak: ekonomidehaber.com.tr
Yeşil GYO, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Innovia 4 projesiyle ilgili yaşanan imar sorunları sebebiyle müşterilerin daire iadeleriyle karşılaştığını duyurdu. Şirket, 640 daireyi geri alarak müşterilere paralarını faiziyle iade ettiğini, bu durumun nakit akışını ciddi şekilde etkilediğini bildirdi. 16 milyar TL'lik öz varlığını koruma ve projeyi tamamlama amacıyla konkordato başvurusu yaptı. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi.
BORSA İSTANBUL'DAKİ ETKİLER
Borsa İstanbul, Yeşil GYO hisselerinin 6 Şubat 2025 tarihinde işlem görmeyeceğini, 7 Şubat 2025'ten itibaren ise Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğini duyurdu.
KONKORDATO BAŞVURULARINDA PATLAMA
Yeşil GYO'nun konkordato başvurusu, genel başvuru sayılarında da artışa yol açtı. Ekonomide Haber'de yer alan habere göre, Ocak 2025'te mahkemeler tarafından verilen geçici mühlet sayısı 231'e çıkarak Aralık ayındaki rekoru geçti. Aynı ay içinde 165 dosya için kesin mühlet, 77 dosya için konkordato reddi ve 21 dosya için iflas kararı verildi. 2024 boyunca 132 iflas kararı alınmış, Aralık'ta ise bu sayı 24'e ulaşmıştı.
EN RİSKLİ SEKTÖRLER
Tekstil: 16 başvuru ile lider.
Plastik: 15 başvuru.
Mobilya: 8 başvuru.
Sebze Meyve Toptancılığı: 7 başvuru.
ÖNE ÇIKAN KONKORDATO BAŞVURULARI
Pakun Gıda: 2023'te Fortune 500 listesine giren ve halka arz için hazırlanan Pakun Gıda, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu.
İş Gıda: KFC ve Pizza Hut'ın temsilciliğini yapan şirket, franchise sözleşmesinin feshedilmesiyle mali kriz yaşayarak Şubat'ta konkordato başvurusu yaptı. Ulusal Franchise Derneği (UFRAD) Başkanı Mustafa Aydın, bu kararın 7 bin çalışan ve aileleriyle birlikte 15 bin kişiyi zor durumda bıraktığını belirtti.